為什麼永遠的雞同鴨講，難道我們不相愛嗎？《鄧一個人咖啡》主持人鄧醫師在今（9日）為眾多感情苦主剖析，每天都發生的「溝通」問題，為什麼有的人情緒像淹水，有的人則是為對方想方設法還被嫌棄？本集來賓王俸鋼精神科醫師回應，男性確實常常被教養成「問題解決導向」，他坦言自己也曾吃過苦頭。

「問題解決導向」是理性派的外顯特徵，王俸鋼醫師說：「別人想跟你溝通情緒，你卻在分析問題，人家會覺得你冷血！」當理性推到極致，可能會出現「你這樣做……有什麼用」的敘述，甚至連對方的寵物過世了，解決方法都是能不能找到一隻很像的貓送給對方。

鄧醫師深感共鳴，「好比對杯摔破了，女生哭哭啼啼說這是『我們的杯子』，你可能會說：『什麼樣的杯子？我再買給你！』」其實感性派心裡環繞的是，哀嘆感情的無法控制。所以此時，你要讓我感覺安心、可以掌控，應該大量地談我對你有多麼重要。

王醫師補充，理性派把所有焦點放在杯子的功能性，卻沒有注意到背後象徵「幸福美滿的婚姻」這個意義，大部分男性容易掉入問題解決的模式裡面，如此捨近求遠可能會造成更多困擾。

「關心，是你有心觀察對方現在需要聽什麼。」鄧醫師說，情緒就像淹水，有時兩個人泡比較有伴。那當理性派誤判對方溺水而強拉另一方上岸，這當中當然會產生摩擦。

王醫師也以自己陪伴太太的經驗，解釋「無條件式的積極關注」，也就是在沒有條件的狀態下，他也能把全部心思都放在她的身上，而且包含積極、正向的互動。

怎麼自我檢視「我是什麼類型的人」？鄧醫師歸納，理論型的人會強調邏輯要清楚，絕對的科學，一定客觀。情感型的人則可能著重，我有什麼感覺、別人有什麼感覺，有時理性派必須忍受事情順序怪怪的。

其實理性派和感性派不是絕對的劃分，榮格心理學告訴我們，當我發展一邊的時候，勢必壓抑另一邊的功能。所以我們現在已經是成人，有機會來看看兩邊發展得如何。

性格差異如何好好相處？嘴甜惹人疼，讚美讓兩功能型的人都喜歡！理性派和感性派常在邏輯上打轉，鄧醫師表示，其實如果情感這件事情能夠按捺的好，很多邏輯和對錯都可能鬆動。大家不妨嘗試了解自己，並運用不同的方法來觀察別人的反應。

王醫師補充，同僚說屢戰屢敗，曾國藩卻說「屢敗屢戰」！有時在認知上順序對調，我們可以看見完全不同的積極面向。

最後，兩派人怎麼相處呢？鄧醫師建議邏輯型，注意你比較弱勢的功能。想一下你這樣講別人感覺如何？情感型就請好好講你注重的事情，不要偽裝成是邏輯。

王醫師深深理解廣大理性派的痛，怎麼試著單純講感覺就好？王醫師分享自己的震撼經驗，在自殺者遺族團體裡的公約「不批評、不安慰、不建議」，強迫當場所有人不理性思考，這反而是一種情緒上特別的釋放。

「不做什麼，其實付出更大的愛和耐心。」鄧醫師最後送給大家這一席話，「他難過十天你就要陪十天的負面情緒，我想，這賦予伴侶內心真正的支持和默契。」