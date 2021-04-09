▲談了一場戀愛，但與其說那是相愛，不如說那是一場單戀，彷彿更貼切一些。（圖／shutterstock）

你曾在愛情裡，擁有過多少幸福與快樂；在離開時，勢必就會有多痛多傷。剛踏出一段關係，正經歷分手失戀之苦，此時的你，需要一些勇敢與鼓勵來療癒你的心，以下十句分手心情扎記，你是否也有這般體悟？

#1.真正的孤單，不是因為你一個人，而是你曾深愛過一個人。

#2.談了一場戀愛，但與其說那是相愛，不如說那是一場單戀，彷彿更貼切一些。

#3.愛過你之前，一個人的幸福很簡單很純粹；愛過你之後，一個人的幸福卻變得如此奢侈又艱辛。

#4.戀情之初，每晚都得以無數個「晚安」相互轟炸，才得已安穩入眠；戀情尾聲，最後的晚安，只能得到你無聲的「已讀」回覆，但沒關係，我依舊會想著你，你永遠都是我心裡的那一位「不跟我說晚安的情人」。

#5.你說過，你希望我能做自己，不要想太多；只是最後，我真的做回我自己了，但也只能在心裡默默想著你。

#6.有時候最痛不是你不愛我了，而是你不肯在最後勇敢說出那一句「我沒那麼喜歡你了！」

#7.談戀愛前，一個人的夜好短，短到手機一滑眨一眼，便是凌晨三更；談戀愛時，兩個人的夜更短，彷彿只了聊兩句便已天明破曉；你離開後，一個人的夜變得好長好長，哭了又哭，醒了又醒，張眼闔眼都是你，但就是盼不到曙光。

#8.有時總會想著如果沒有遇見你，是否如今就不會如此傷心？如果時間能重來，我想我依舊會狠狠地抓牢你，再傷一回。

#9.回首這段已逝的戀情，我想最大的遺憾，莫過於就是，沒能在兩人還相愛時，多抱、多親、多說我多麼喜歡你。

#10.我會永遠記得那一場的道別，那一個轉身，因為在那一刻後，我深刻理解到，我曾擁有過愛情。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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