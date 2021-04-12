「女人要狠，幸福才穩」是網路上常年流傳的一句話，「要當就當狠女人」更被許多姊妹奉為圭臬，但，女人究竟要怎樣才算會耍狠？手段怎麼使才是夠狠？那就各憑本事，也端看智慧高低。

有些女人覺得若把狠勁施展在兩性關係中，自然是讓男人對自己掏心挖肺還俯首稱臣，妳說東他不敢往西，妳說過來他不敢走去，結果調教出一條毫無主見的狗，沒妳發號施令他就失去自我，由於立志要緊抓他的心，終日都在處心積慮，而忘記享受當下的愛情，這樣的狠，令人心累。

有些女人覺得若把狠勁發揮在職場關係裡，則得化身一匹孤獨的狼，是狼就要有狼性，既嗜血又無情，樹立男女敵對，也玩弄肉體關係，結果別人看妳不是女王，反倒覺得是像在做雞，手中握有大權卻害怕被更懂得操弄的妹所取代，以致於患得患失，這樣的狠，令人心焦。

有些女人覺得若把狠勁落實在人際關係裡，誰碎嘴我我就八卦回去，誰弄我我就叫對方百倍奉還，結交朋友專挑有利於己，出入公眾場所絕對頤指氣使，深怕旁人接收不到高張的氣焰而怠慢，鎮日過度膨脹自我，這樣的狠，令人心虛。

上述都被類歸於狠女人沒錯，卻因為愛得心累，拚得心焦，擺得心虛，全是領悟力不高的耍狠。欣西亞認為女人真正的狠從來不是對別人，而是要求自己，當妳懂得對自個兒耍狠，還夠嗆夠狠，那才是真真正正的本事。

兩性關係原本就不是分高下拚輸贏，朝喜歡的對象一味沙盤推演耍心機，終究失去談戀愛該有的玫瑰色，而蒙上一層霧茫茫的灰。男人並非蠢笨的生物，妳待他不真誠，他終究會察覺也無法真心以對。因此，感情裡女人真正的狠，不是自我過度保護，而是就算摔了也有療癒的能力，不是因為害怕被背叛而不敢愛，而是全心投入後被傷害了還能再站起來，「提的起放的下」就是這麼回事，提一半愛一半心給一半，那叫孬，不是狠。狠女人敢給愛，也給得起；敢被傷，也擔當得起，「女人要狠，幸福才穩」，終究是因為狠女人有底氣，有骨氣，也有氣勢萬千的勇氣，她媽的自然注定只會跟幸福並駕齊驅。

同理可證，無論是在職場關係還是人際關係，只有假耍狠的女人才要虛張聲勢、以力服人，真正狠的女人，不必把自己當成孔雀，硬是要開屏才會讓人行注目禮，她雖待人謙恭、進退有禮，卻也不會讓有心人士利用，不以色侍人，只以德服人，跟她相處如沐春風，不會有那種被脅迫不得不屈服的壓力。

很多人誤以為狠女人的耍狠是用在別人身上，其實她只用在自己身上。當遇上了不該糾結的情況，她夠狠能華麗的轉身，當碰到不該介懷的事，她夠決絕能徹底地放手，狠得灑脫，狠得利落，那才是真正的狠女人本色。

網路藝人欣西亞和shane

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