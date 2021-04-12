別再說另一半情緒化！鄧惠文「邏輯是可變的」：不批評的陪伴是更強大的愛

《鄧一個人咖啡》9日播出第四集「理性與感性的溝通 如何讀懂對方的心？」邀請精神科醫師王俸鋼與主持人鄧惠文來場「醫師間的對談」！藉由兩位專家的剖析，層層拆解「理性邏輯」與「感性情感」的碰撞，兩種類型的人格要怎麼在情感中有效溝通？到底應該要在意對方感受還是就事論事？兩位醫師精彩的分析火花不斷，也讓不少網友直呼「真的太難了！」

談到理性派的外顯特徵，王俸鋼直言，此種「問題解決導向」的人，遇到感情狀況，對方可能想跟你溝通個人感受，但你卻在分析問題，理性推到極致，可能脫口而出「你這樣做有什麼用？」這樣的言論就會讓對方覺得你很冷血，沒有顧慮到他人的感受。對此就有網友深感認同，表示「無法跟太理性的人溝通」，說明自己其實有能力解決問題，但難過的時候只是需要有人哄哄、陪著一起罵慣老闆。對情感派的人來說，有時候沒有要對方幫自己條理分析，只是想要宣洩情緒，此時對方若沒有抓到自己的心思，就很容易產生衝突。

也有網友留言，邏輯思考特質的人很難體會感性的人，好像就是無法理解為什麼你會這麼「情緒化」，身為理性邏輯派的鄧醫師說，感性的人確實很多時候被情緒影響，而無法正視「問題點」，所以就算溝通完了，心情好了，問題終究在那。

最後鄧醫師回覆網友提問，「太理性的溝通會不會很容易妥協呢？」她表示，兩個理性的人講到最後可能會告訴對方「你講的都對」，乍看好像認同對方，其實不是心甘情願的，這樣並沒有做到良好溝通，反而就像網友所說的變成妥協。王俸鋼提出觀點，理性的人有時候可以「單純講感覺就好」，不判斷、不批評、不安慰，但他不是什麼都不管，而是他「陪伴你」，鄧醫師也補充，這個陪伴看似沒做什麼，但其實是一種更強大的愛，因為你要陪他承受那種無助感。

鄧醫師告訴大家，邏輯是一種看法，是可以變的，而要去調整某個人的邏輯時，可以先去安撫他的情緒，到了適合溝通的情緒後，也就能好好的理性溝通、解決問題。