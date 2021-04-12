劈腿是慣性的嗎？看見偷吃者背後的恐懼！

一位朋友寫信來問我：「前天晚上我發現他手機裡和另一個女生的聊天記錄，內容實在是親密到過份！我氣到要把他手機摔到地上！我們冷戰了好多天，他說他不會再這樣了，苦苦哀求我，還到我家樓下等到了凌晨四點……我很愛他，但如果我這次就原諒他，他難道不會再犯？」

老實說，我無法斷定原諒之後對方會不會再犯，不過關於「劈腿是不是一種慣性」，心理學家的確有一些研究。

國內學者抽樣556位台北地區的學生發現，下面幾種人較能接受外遇的行為[1]：

（1） 男性（相較於女性）

（2） 有婚前性行為經驗

（3） 有同居經驗

（4） 戀愛次數較多

（5） 父母婚姻衝突較高

看到這邊可能有人會想戰男女。其實，雖然「較能接受外遇」者也比較容易劈腿，但並不表示「能接受外遇者一定會劈腿」。

劈腿者的特徵，真的存在嗎？

劈腿是慣性的嗎？是不是有某些人比較容易出軌呢？是不是被劈過的也容易去劈別人？其實，中國文化大學的蘇巧因2008年曾經對全台灣的大學生，進行一個大規模的匿名「劈腿調查」（真是一項艱鉅的任務阿！）[2]，她從Ptt的multi-lover版、周邊朋友及網路收集到1002筆有效樣本發現，「出軌率」與性別、年級、學院、父母婚姻狀況、是否住宿等都沒有關係。

在她的研究中，有45%的人有劈腿經驗，男生並沒有比較容易劈腿。真的要說的話，其中曾劈過的人（比沒劈過的人）在愛情風格上

（1） 較為悲觀保留，不敢在愛裡投入太多

（2） 手段游移，不排斥一次和一個以上的人交往

（3） 較重視肉體感官的感受

（4） 在感情中較少投入，承諾也較少

雖然我們可能還無法完全確定是否有劈腿性格，但如果他在這段關係當中以性為主、投入較少、抗拒長遠的承諾與親近，那麼他慣性劈腿的機率或許就高了一些。

如果你真的想知道他究竟是一時沖昏頭，還是慣性劈腿的高危險群，逃離親密（avoid intimacy）或續是一個不錯的指標。DeWall等人透過8個系列研究發現[3]，在感情裡抗拒親近、逃避依戀（avoidant attachment）的人，比較容易被小三吸引，也比較容易劈腿。

為什麼逃避依戀的人要這樣呢？因為他們害怕跟別人太過親密、害怕跟其他人分享太多有關於自己的事情、害怕如果太過依賴一個人，有一天可能會因為他消失或者拒絕而感到痛苦。可是他們心裡，還是希望有人可以跟他建立親密的關係，所以他們在一開始的時候，總會表現得很溫柔、很容易親近的樣子，但是當兩個人認識越多的時候，他反而越來越退縮，並秉持「雞蛋不要放同一個籃子裡」的原則，每個都不要愛太深，就不會傷太深──而且，對於這樣的歷程，他們可能自己也渾然不知。

為什麼要劈腿？

聽起來好像很悲哀，可是真的沒有救了嗎？我研究所的時候本來想研究這一系列的「劈腿性格」問題，然後興沖沖地去找我當時研究所的老闆，沒想到他說……

「關於性格的問題，或許你問葉老師比較清楚。我們這些搞社心的，還是某種程度上相信人有改變的可能。」我老闆說。

「現在的人格心理學主流啊，都是以一種人與情境的交互作用觀點來看的啊。」幾天後我果然坐在葉老師桌前，他語重心長地跟我說。所以，雖然有些人「平均而言」相較於其他人更容易劈腿，但我們還是不得不考慮他的感情狀況、伴侶對象與生長環境等等。

過去許多研究都曾對三角關係產生的原因做深入的探討，其中以黃貴美1991年所整理的最為詳盡，她統整了過去半世紀以來20筆國內外的研究[4]，發現在「個人因素」方面，價值觀不合、自我約束力不足、工作上的壓力與對性的觀念等等，都是造成出軌主因──但是在這些籠統的分類下，劈腿的原因又是百百款（那不是跟沒說一樣嗎…）。

不過，如果回到劈腿者的內心世界來看，這個問題就變得簡單一些。Johnson（2009）指出，過去許多婚姻治療最終仍宣告失敗的原因，是因為他們並未關注到個案最深層的需求：情感連結（Emotional Bond）[5]。

根據成人依戀理論[6]，我們在戀愛中找尋的，是幼年時未被充分滿足的安全感，以劈腿者的角度而言，他（劈腿者）當初之所以會跟你（元配）在一起，是因為當時的你（元配）能給他這樣一種安全感，而這樣的一種連結，即使在新資源出現的此時（第三者）並未消失。

今天他可能因為這段感情變得無趣，空虛寂寞覺得冷而另循新歡，但因為原先連結還在，所以不願意放手，這樣他既可以保有原先的情感連結，又能填補元配無法給的需求，更不用承擔拋棄任何一方的罪惡感，三個願望一次滿足。

劈腿者之所以不願放棄任何一段關係，是因為他在這種多重關係中滿足與獲得的扣除掉失去的，遠比單一伴侶來得多（簡單的說就是Z>B）[7]──雖然，這樣的獲得是踩在另外兩個人的傷口上。但也為了維持這樣的恐怖平衡，他必須演戲，在元配面前裝做若無其事，在新歡耳邊說有一天我會跟她分手，跟你在一起。只是他也自己清楚，好像不會有那麼一天，所以用暫時的逃避，來當做飲鴆止渴式的永遠。

有的裂痕，在劈腿之前就有了

多年前有人問Helen Fisher：「你覺得男生比較容易劈腿或對戀情不忠嗎？」Fisher回答：「那你覺得那些男生都跟誰外遇了？」[8]

正所謂一個銅板敲不響，兩個銅板小叮噹。關係的建立需要兩個人以上，只有慣性劈腿者一個人絕不可能自己來。如果你的他劈腿了，或許你該考慮的並不是他會不會再犯，而是你們這段感情，是否出了什麼問題？

或許，有些無奈，在對方沒出現之前，就已經存在。

延伸閱讀

簡致捷 and 柯澍馨, 臺北地區大學生外遇態度之研究. 學校行政, 2013. 蘇巧因, 劈腿者之人格特質，愛情風格與衝突因應策略之研究. 中國文化大學心理輔導所未發表之碩士論文, 2008. DeWall, C.N., et al., So far away from one’s partner, yet so close to romantic alternatives: Avoidant attachment, interest in alternatives, and infidelity. Journal of Personality and Social Psychology, 2011. 101(6): p. 1302-1316. 黃貴美, 外遇問題原因探討, in 變調的樂章：外遇問題探討, 黃貴美, Editor. 1991, 中國文化大學出版部: 台北. p. 31-38. Johnson, S., Hold Me Tight：Seven Conversations for Lifetime of Love. 2009, 台北: 張老師文化. Hazan, C. and P. Shaver, Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology, 1987. 52(3): p. 511-524. 蕭英玲, 女性外遇：動機，發展與態度。. 中華心理衛生學刊, 2003. 15(4): p. 1-29. Fisher, H.E., Why We Love: The nature and chemistry of romantic love. 2004, New York: Henry Holt and Company.

海苔熊