《各自安好》劉若英唱出2個真心領悟 「還好不是你，陪我到最後」

劉若英，外號奶茶，她的情歌就像奶茶一樣溫暖淳厚，即使歌詞訴說著愛情中的傷害和遺憾，也不會帶給你撕心裂肺的感受，而是像漣漪一樣，讓你淡然地品嚐從胸口慢慢擴散開來的情緒。

劉若英的新歌《各自安好》承襲著以往的奶茶式風格，描述前任情人在分開以後各自組成了自己的幸福家庭，某日偶然在公園遇到彼此，有點尷尬、有點感傷、有點遺憾又有點喜悅的情景。

MV 男女主角由林依晨、張孝全出演，兩人繼電視劇《18 歲的約定》後再度合作，劇情中沒有台詞，但兩人的眼神已說盡了千言萬語。

製作統籌葛大為表示，這首歌的創作靈感來自於經典日劇《東京愛情故事》，完治和莉香在分手三年後偶然在街上重逢，兩人百感交集地對望許久後，才像老朋友一般開口問候彼此近況。此時的完治已經結婚了，莉香仍是孤身一人，但看起來意氣風發，兩人都各自安好，當初的情感糾結，已徹底留在過去的時光了。

遇見彼此

未必能遇見幸福

有時 能好好再見

或能成全兩個最好的結局

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各自安好

讓每個人各自表述安好與追求安好的可能

你（妳）呢？

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René劉若英 [ 各自安好 ]… 由相信音樂國際股份有限公司發佈於 2021年3月23日 星期二

「我愛你，但我不再喜歡你了。」

電影《真愛挑日子》有一句經典台詞，這是劇中安海瑟威對著喜歡好幾年的男生所說的：「我愛你，但我不再喜歡你了。」

這句話道出了很多人對於前任心態上的成長和轉變：當時的我執著地要跟你在一起，自以為我的努力可以促成你的改變，你會更愛我。分開了以後，我仍偷偷關注著你的消息，一邊咒罵著你的壞，一邊又懷念著你的好，也對天發誓，我一定要過得比你更幸福，找到比你更好的人，讓你後悔到死。

不過現在，這些都已無所謂了，我甚至希望可以看到你過得幸福，畢竟你曾陪我走過一段路，也曾真心愛過我，你在我心中仍有個小小的位子，就像一本曾經熬夜狂嗑的小說，被擺在舊舊的書架上，只是我不再那麼迷戀與執著了。

也發誓過 老死不相見

卻不爭氣地 多望一眼

再心酸只能關切

你我的孩子 差幾歲

還好不是你，陪我到最後

「當初應該別這麼衝動。」

「如果我們肯放下面子好好談就好了。」

也許在與前任分開後，你腦中曾閃過千百個如果、千百個應該，為年輕時的不成熟感到後悔，或者因為寂寞而後悔離開對方。

然而，就像電影《王牌冤家》所描述的，即使你下定決心不再愛上這個人，時間倒轉，一切重來後，同樣的劇情還是發生了，你還是愛上了你最不想愛的人。同理，即使你後悔和他分開，若有機會讓你回到過去重新來過，你還是有可能會因為同個原因和他分道揚鑣。

講到緬懷前任的歌曲，很多人第一個想到的是梁靜茹的《可惜不是你》，而劉若英希望透過《各自安好》傳遞不一樣的訊息：「還好不是你！」劉若英說：「再次碰面，可能更加理解當初為什麼分開。一切都是過去，現在很好，未來會更好！當時分開的祝福，帶來自己現在的幸福。」

即使想到這裡會想要哭泣，也並不是因為還放不下，而是看到對方安好覺得很感動，而那感動中又帶著一絲遺憾。「唉… 你和我曾經那麼相愛，卻沒能走到最後，但沒關係，現在這樣也挺好的。」

既然各自安好 沒甚麼怨言

只好用善待現在 去報答昨天

哄身邊人入睡 也哄回憶沉睡

我不該難過 你得償所願 這句別來無恙 想煽情一些

我能做的卻有限

想說聲遺憾 說成了備感欣慰

文／Tien

本文出自VidaOrange生活報橘

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