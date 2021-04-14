▲你不是愛我，你只是愛上我對你的好。（圖／Shutterstock）

你不是愛我，你只是愛上我對你的好

志明與春嬌在交往十年後分手，驚動許多原本以為他們一直恩愛的親朋好友，大多數人覺得不可思議：「怎麼可能？」連志明也不可置信。

這些年來，春嬌一直對男友很包容，陪他一起攜手走過種種困境，當他不如意的時候做他傾訴的垃圾桶，容忍他的不體貼與壞脾氣，像慈母一樣無微不至的照顧他生活起居，幫他加油打氣陪他成長，即使有時志明會嫌春嬌嘮叨、處事不夠果斷等，但整體來說，他還是很滿意這段關係，但就當志明以為春嬌的新郎一定是自己的時候，春嬌突然義無反顧的提出分手。

當察覺到春嬌是認真分手而不是鬧脾氣的時候，志明慌了，他第一次低聲下氣的求春嬌不要離開，春嬌笑了笑，問：「你能說出你愛我的理由嗎？」

「這很簡單啊！妳個性好、懂我、會打掃做飯又好吃，不會亂查勤又成熟，體貼也很善良，跟我家人處得又好。」志明回答。

「所以你沒發現嗎？你不是愛我，你只是愛上我對你的好，你所舉的理由當中，每項都是『我為你帶來的功能』，卻沒有一樣是我本身的特質。或許你自己沒發現，但其實你潛意識在尋找的並不是情人，而是母親」春嬌說：「而我當媽十年，現在累了，只想做回一個小孩，不必再為任何人操煩。」

不管志明如何否認挽回也無用，春嬌堅定的告訴志明：「之後你一定要真正的去戀愛，而不是彌補原生家庭的遺憾。」

與春嬌分手後，志明靜下心不斷思考她說的話，這才發現春嬌說的沒錯，原來她竟比他還瞭解自己，他對春嬌的感情有友誼、感激、孺慕、信任，卻唯獨沒有心動與接納。

志明成長過程中，父母總為養活一家子奔波，常為了生活瑣事吵架。而志明身為長子，除了得分擔照顧弟妹的責任，更被要求像個男子漢，遇到困難不能撒嬌，母親除了性格嚴肅冷淡外也比較偏愛么妹，很少給予他溫情關懷。

出社會後獨自在社會打拚，雖然交過幾個漂亮的女朋友，但只要她們開始提出需求，不管是物質上或是精神上的，志明就很快變得厭煩，直到遇到春嬌這種奉獻型的女友他才安定下來，在春嬌身上他找到被寵溺、被關注的感覺，就像成為母親唯一的孩子，但他卻很少想到春嬌是否也需要被寵溺、關注，他總潛意識的以為，只要自己過得好，春嬌就應該也好，畢竟有哪個母親不是看到孩子快樂，自己就快樂呢？

經過與春嬌的一段，志明終於發現不管是愛人或被愛都不能讓愛情走得長久，因為失衡的天平總有一天會坍塌，找個即使有滿滿的缺點，但只要想到她，你就會忍不住微笑的人，找個珍視你的付出和你珍視他一樣多的人，才是成熟的大人之愛。

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