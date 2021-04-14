婚姻是最好的修練／想得到對方的尊重，首先要懂得尊重自己

很多人在結婚前總會對婚姻有一些美好的想像，容易和現實距離太遠，當真實的狀況和你認為的婚姻狀況有所不同時，會讓人產生失望感。

我有個朋友婚前老公對她很好，婚後也算是還不錯，但是老公的工作能力沒有很好，因此婚後的經濟狀況就會有落差，朋友無法理解一個家庭的開銷該如何應用，因此兩個人總會為了經濟吵架，她非常忿忿不平地說：早知道就不結婚了，雖然身邊朋友都羨慕她有個體貼的老公，但她仍舊認為老公賺的不夠整個家庭支出，讓她為了錢疲於奔命。

婚姻常會面對一些小事，每個人都會有不同的想法，當想法有了落差，衝突就會有很大的差異點，造成兩人無法理解對方的行為。像是剛交往時，奶爸會為了一些小事唸我，一次唸就可以兩個小時，到了婚後這樣的碎念越來越多，而且我是不能回嘴的，回嘴他會更氣。

於是我只好動腦想些別的辦法，解決他一直碎念我的問題，例如某天他又想碎念了，我就突然說：「你知道嗎？」他就愣住回：「嗯？？」然後我就會說：「我最愛你了！」和他撒嬌一下，這招很有效，他接不下去就會乖乖閉嘴了！有時候我會講些五四三或是他料想不到的回答，讓他安靜很久。

每段關係我們都需要學會尊重，想要得到對方的尊重，首先你要懂得尊重自己，像奶爸在碎念就是在向我拋負面的情緒，但是我會以正面的情緒去回應他，我不認為他碎念一些事是不對的，所以我會以尊重的態度去面對，如果以負面的情緒去思考對方，容易得到對方負面的回應，甚至久了彼此的關係會開始冷漠、冷淡。

婚姻是最好的修練，對自我的提升，我周遭朋友都說我結婚後脾氣變更好了！我常和奶爸說如果早一點遇到他，我可能無法這麼成熟的處理，因為每個女人都是會有任性的時候，要做到這麼大的包容很難，但也還好是對的時間遇到他，那時候的我已經決定改變自己對感情的方式，也剛好有了小艾倫，讓我對待奶爸的方式就像媽媽一樣，有時候把老公看成兒子耍脾氣的樣子，就沒這麼氣了！

這招真的很有效，想成兒子一樣就會比較包容，但如果當成是我的老公，我就會很想要對他發脾氣。像是結婚快九年，值得欣慰的是奶爸理智恢復的時間縮短了（生氣時間變短了），他會懂得和我道歉，也會懂得討好我。從一個不懂事的大兒子逐漸變得成熟，對我而言是很大的鼓舞。

婚姻的包容和尊重是很重要的，那些自以為是的想法都需要拋除，兩個人在一起是種互補，我們互相得到對方擁有的力量，婚姻的好壞決定一個人下半輩子的幸福。

就像很多電影中描寫出婚姻生活的困難，讓我們曉得婚姻中存在著很多的不完美，真實生活中也是如此不完美，然而在一些困難之後，夫妻磨合才能懂得彼此的好！

所謂的包容不是要你壓抑，而是要你明白將大事看成小事，小事看成沒事，才能讓自己的心境平和，畢竟，爭吵也是一天，寬容也是一天，一直鑽牛角尖會讓人很不愉快！磨合時可以試看看說出自己的想法，不要以嚴厲的言詞攻擊，讓彼此都能說出內心的話，或許會有助於兩個人的關係提升！

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