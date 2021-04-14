曖昧哪裡有問題？最好別和「5種對象」搞曖昧

有些人享受曖昧的小浪漫，有些人則厭惡曖昧的忐忑不安。曖昧並非一定有問題，大多數的人都會經歷一段曖昧期間才會進展到戀人模式。但慎選對象很重要，就算只是曖昧，也別讓自己陷入痛苦麻煩和危機，艾姬建議妳盡量別和以下5種對象搞曖昧。

1.異性緣太旺盛的人：

並不是絕對不能和異性緣旺盛的人曖昧，而是妳得要有心理準備，無論在曖昧期間或是進展到交往關係，妳較容易有不安全感的問題。這種對象也許很有魅力或者是個暖男，妳很難要求他瞬間變成異性絕緣體，如果能克服不安全感，調整好自己心態，戀情才可能往好的方向發展。

2.戀愛渣男史很豐富：

有沒有一些姊妹明明知道對方是個渣男史很豐富的人，還是要跟對方搞曖昧呢？肯定是有的。要不是鐵齒不信邪，堅持自己試試看證明他並沒有那麼渣，就是不知哪來的自信覺得自己是渣男終結者。但渣男體質是很難改的，我勸妳還是再想一想吧！

3.有恐怖情人傾向者：

有恐怖情人傾向的人可能會表現出較強烈的控制欲、情緒不穩定、個性陰晴不定、情感太黏膩、有自殘或暴力傾向。有些人在追求時就可以觀察出蛛絲馬跡，但也有些人是隱藏得很好直到交往後才露出真面目。如果遇到這樣的對象，最好敬而遠之盡可能保護自己，避免搞曖昧搞出大麻煩。

4.已經有正宮伴侶者：

如果對方已經有正宮了，搞曖昧當然容易有許多後續麻煩。有些人覺得只是無聊嘴砲沒關係，但嘴砲講久了也有可能擦槍走火。要不是弄假成真當了第三者，就是當曖昧無法發展成愛情時撕破臉，最後心生怨恨報復對方。許多有正宮的人會說他們和正宮感情不好，是事實或是想將曖昧合理化也有待觀察。

5.不尊重隱私的對象：

雙方還沒確定關係卻對外宣稱是男女朋友，或是到處亂說話，對外故意製造兩人很親密的假象，非經當事人同意將約會相處的細節公開等，千萬別和這種大嘴巴且不尊重別人隱私的對象曖昧，免得沒修成正果還惹得一身腥，甚至之後朋友之間因此有什麼傳言影響了妳的正緣。

有些人曖昧很久都難以進一步發展，顯示在雙方關係中勢必存在某些問題和障礙，必須釐清問題才能評估該繼續或放棄。然而有些時候是在於妳剛開始就選擇了錯誤的對象，以至於曖昧到最後變成心很累啊！

到這裡找艾姬……

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