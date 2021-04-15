蔡侑霖專欄／拒讀有毒的心靈雞湯！為了不落單，卻讓自己更加孤單（下）

8.為了不落單，卻讓自己更加孤單！交友軟體是越滑越寂寞、越無奈

你強迫自己認識陌生人，路人速成變為伴侶，伴侶又終結熱戀，熱戀喊卡又最是尷尬。相愛的激情褪去，連朋友也做不成，你又成了個體戶。這樣的輪迴越來越熟練，大家更覺得「現代愛情」隨手可得，如此容易說再見。

要是對方有使人不滿的缺點，那就再換另一個人，直到對方符合也滿足自己的「理想情人」標準。愛情裡，你有自己一套不斷篩選的達爾文理論，「適者生存、不適者淘汰」，遊戲規則裡的選擇，雖然費心卻又保持新鮮。但是，難道「不符合就換」的信念，會為你換到最想要、最適合的美好戀人嗎？就算有美好的外表，沒有對話及共鳴，也不過是錯頻的交叉線。

許多人走不出舊愛給的傷痛，沉浸在過往的回憶及情感。面對失去，卻再也來不及珍惜，都請告別「不想失去」的心魔，「不甘願」這三個字，無法為你所憧憬的愛情買單。

有些人「走不出來」的癥結，都是因為「自尊受損」而不放過自己，或許在苦等一個不會有的答案，但你明白分手的理由只有一種。寂寞來襲，若只能以社交軟體、朋友介紹去結識「新人」來忘記「舊人」，也不保證能撫平過往受損的「自尊」。你要做的，是一鼓作氣地向感情道別、正視自己的感覺，就能慢慢修復自己的心，新生活已然開始。成為自己都喜歡、認同的樣子，成為自己都想要時常對話的那種朋友。

在下一段愛情來臨時，你先慢慢來整理生活的步調和心情，靜待的美麗總是在未能預料的時間發生。要得到最好的關係，你可以先讓自己值得。

9.有人氣不見得有好人緣，好人緣不見得要有好脾氣

受歡迎的朋友，不一定是團體中擅長炒熱氣氛的主角，他們可能懂得四兩撥千金、擅長處理人與人之間的互動，一個眼神就能掌控全場，和誰都有好默契。這般好友也肯定有好人緣，不見得全然是待人親切、和藹可親的好人，但失戀時絕對願意聆聽你的苦水，失業時也願意當你經濟上的靠山。

朋友的人生需要解惑的時刻，誰都擔憂如果真心話一說出口，像是扮了黑臉，可能失去好友。然而，能友長存的好朋友不會因你的誠實相對而計較，偽善的自己怎會是真心的好友？人生一路走來，你會和許多人走丟，當然也有些角色離場。留下來的人，會明白你的用心，請好好珍視那些疼惜你的人們，願意陪伴扶持、給予忠言與鼓勵，未來都是你不可多得的貴人。

10.過了30歲後，你的「自律」讓你人生更自在迷人

人生大小事比較不完，一路從成績、畢業的學校、上班的公司、用的名牌包、嫁娶的另一半等，從出生至家庭角色，甚至是人與人的關係，無一不是面臨比較和被比較。對，這樣的人生反覆循環，若是過了頭就成了偏激觀念，我們被教育的理念是成為「人上人」，而父母不過是「望子成龍」、「望女成鳳」，若不踩在別人肩膀上，自己也只會被他人踐踏，成為他人的墊腳石。人生路上多是糾結而辛苦的坎，但若永遠活在他人的情感勒索中，營造人人稱羨的表象，就是人生勝利組了嗎？

生活中許多苦苦追求及壓力，不過都是「被迫跟風」。你身為你自己，沒必要老是和誰較勁、與誰爭寵。獨處之時，苦不堪言的自不量力，最終都會敲叩你的心門：「為什麼要買這個名牌包？其他的包包難道不能用了嗎？」、「我今天逞強做了這件事，贏了這面子，其實失了裡子吧」、「剛剛上傳刷三萬元機票的照片，下個月再繳信用卡就好了嗎……」

打腫臉充胖子不過是假象，生活上若不自律，只會讓未來付出更多代價，包含金錢與人際關係，還有內心永遠難以滿足的貪婪與惡習。「自律」，就是一個長期與真我的誠實對話。若是熬夜讓你不再年輕的身體吃不消，那就早起，也讓自己多點時間規劃日常；若是不想花錢去健身運動，飲食就適量且簡單，健康地減輕身體的負擔；若是不想長期付信用卡債務，就理性思考後再消費，才有閒錢投資基金與房產。經濟自由，才有可能有人身及心上的自由。

過了30歲後，更清楚知道自己擅長什麼，不擅長什麼。然而，知曉自己堅持的「自律」，將會讓你不再吃悶虧，踏實地回到生活的初衷，原來是如此輕鬆簡單。

11.不為誰的願望買單，買了一次接下來你只有結帳的份

凡事盡力，自己就多一份無愧的安心。每一個階段都是人生的積累，請好好為自己盡心負責。沒必要為了外在世界委屈自己，滿足他人的願望及或吸引他人注目。想要為自己如何進修、想讀什麼學校、想要什麼樣貌的伴侶、想要過怎樣的日子，其實一切都掌握自己手中。踏實地為自己的當下立足，確切地為理想未來做好準備，其餘的都是無關痛癢的干擾。

你的「委屈求全」不該是「你的成全」，全心奉獻的職責義務，不該只是為了成全他人的願望。你的人生，誰幫你過？人生已夠忙碌，關係已夠複雜，不要再讓那些無止盡索求你的人們消耗你。心之所向、身之所往，若知道該怎麼生活，每天都會距離理想人生更近一些些。

12.刪拾你的30，不要放錯重點繼續自欺欺人

這個年紀，肯定是個成熟大人，不是個孩子。「刪」、「拾」，是在人生每個階段都反覆調整之事，但在３０歲上下時更是重要課題。習得了，你的每一個步伐只會更接近成功的目標；若只是毫無主見地被動面對人生，不過就是在死胡同般的詢問、算命問卜，持續原地踏步。最寶貴的不過就是時間，不要讓人生停留在無結論的人事物，若你我早已知曉結果，就不要飛蛾撲火、原地踏步。

人際關係宜「化繁為簡」，刪除沒必要、消耗人心的關係，才是醞釀良善緣分的初衷。30歲後，不要再談期許自己成為多麼了不起的人，而是要追求能自在且愉悅地過日子，這才是你最重要的階段性任務。

不論在什麼樣的年紀，都得認真瞭解自己的優勢與劣點，這是撐不住你定性的核心。若自知生活重心、自己的樣子，當迷惘再度侵襲時，你仍可確立腳步，人生道路就算不全然順遂，也能走出自己的心得。若別人過得比你好、工作職銜比你出眾，不服氣的你，請於此刻開始「刪」、「拾」你的人生目標。

13.「假笨」是人生大智慧，但不要真傻！

過了30歲後，請務必認清一個事實：再好的朋友，都得留最後一道防心，別把他們當作永遠的朋友。曾經你做過什麼、說過什麼話、你所認為可以說到心坎的體己話，都是有跡可循的軌跡，何況是人，難免多少都有「私心」的存在。

許多被深交好友所背叛的人，不再信任「友情」二字帶來的價值，甚至後來只留下「利益交換」作為前提的關係。現實生活中，誰都曾被暗地中傷、曲解誤會，還得看著對方裝得若無其事，假裝熱絡的樣貌。面對假面的朋友，你可以裝傻，輕淡地看待關係，至少你問心無愧，有更多的空間經營更值得的緣分。友誼本來就該有親疏之分，保持適當的對話距離，才是最保鮮的關係。

14.萍水相逢的我們，有時候真的不必交心

結識朋友之處若在燈紅酒綠的娛樂場所，就讓讓自己保有一個「過客」的心態。在一個虛實分明，卻也虛實不分的社群時代，或許在工作場合真誠談心已不是主流，但也不必追求在萍水相逢的場合尋得可真實對話的關係。沒有人想在此談論人生大道理，頂多抱怨時事如何不順心、對老闆及同事的怨懟，那些都是不願面對現實的牢騷。結交新朋友很好，但不必掏心掏肺。你有身為大人的自尊，而自尊不允許你一次一次地交付自己，然後又再次傷心。

世上最大的誤會，莫過於你在別人心中的地位不如你自以為是的幻想。美好的友誼幻滅之後，請回到現實生活的平實地面，和人們踏實相對。初次見面的人，保持適當的安全範圍，不僅是保護自己，也有機會讓人慢慢瞭解與你相處的美好，不強求的關係更長久、更美好。注重「友誼品質」，不虛耗人生最貴的時光。

15.別把歪理話，當作合理化的解釋！有毒的心靈雞湯，只是不切實際的情感勒索

總有些人以「善良」作為號召，善良之人才有日後的福報，銷售的洗腦語術不外乎「你寬宏大量，應該原諒他」、「要放下釋懷，人生柳暗花明又一村」、「你值得更好的」等等。

這些話術都試探著我們的底線及本能，要我們面對他人錯誤及過失時要包容再容忍。試想，凡事為他人設身處地，卻又莫名其妙給予我們傷害的人，真的得要花上自己的心思和人生相陪嗎？若旁人對你銷售你明知有毒的雞湯，告訴你這可以「調身體」，你真要勇敢地喝下去嗎？

他人口中的良藥可能無效，甚至也會產生身體卻無法代謝的毒性。身為在社會打滾的凡人，負能量易上火，時時刻刻要情緒管理、情商控制，什麼樣的情緒都適可而止。然而，你也不必抱持著包容全宇宙的情壞，總當個正能量滿滿的善良分子。你的一生很長，時間也有限，每天有現實面的挑戰，人生雖然很鳥，但也等你進化成對於生活知足的人，不勉強自己，不強求快樂，才是自由的開始。這些配合趨勢的金句，濟世精神和聖人非凡的情操難得，但你自己最重要的本分，就是要「自己先顧好自己」。

如果你都自顧不暇，怎有餘裕和氣力助人？過於善良的好心人們，總忘了先打理好自己，再去幫助他人。很多時候，善良之人是最快下台、領便當，或許時來運轉遇見伯樂，心繫你的善良。但很遺憾，人間不如神話故事那般扣人心弦，善良不一定會感動上蒼。30歲開始，你得就定位你的心生活、矯正態度，讓自己離實際的理想人生，更貼近且踏實些。

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