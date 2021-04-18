▲單身，是永遠不敗的開始。女人過了35歲，慢慢跟恐慌和解。（圖／shutterstock）

過了35歲，慢慢跟恐慌和解 單身，永遠不敗的開始

女孩過了三十歲，下一站真的會是幸福嗎？

最近看了一部劇《下一站是幸福》，32歲母胎單身剩女愛上小10歲的高顏值男神，又糾纏多金脾氣古怪的總裁間的故事，這讓我想到自己剛入30歲時的徬徨，常想著「會不會一輩子嫁不出去啊！？」或者人生是不是要積極點，否則就要跌入永恆的單身坑。

不過，感情越是告急，生活就過越不順，東挑西揀之後就會反問自己「是不是自己很糟糕，所以我到現在才沒人要？」的確，戀愛會讓人迷惘，瞎了眼睛，不戀愛卻讓人陷入恐慌，怕單身到老。

過了三十五歲，慢慢跟恐慌和解

過了三十五歲，就會慢慢跟恐慌和解，告訴自己，與其擔心，不如把眼前日子過好。

常聽到某人成天抱怨老公不做家事，某人整天因為孩子忙得團團轉，某人因為老公外遇天天以淚洗面。你，單身，什麼問題都沒有，多好！

單身，是永遠不敗的開始，因為是零，所以多一步都算是一，不要因為單身隨便找人湊合，學著享受獨處的時光，當你對生活有見解，對居家有品味，把自己變得優秀，最終就算遇不到更好的人，你都會擁有更好的自己。

愛情裡的委屈，讓我學會一個人好好過

我常在想，目前單身過得很好的原因，是來自20幾歲談的那一場戀愛，因為談太委屈，到現在還是心有餘悸，最後沒有愛情時，又要維持兩個人的生活，相愛，就變成了相怨，最後變成相恨，無法處理彼此的情緒，最後只能糟蹋自己。

所以有人問我該不該分手時，我都會說「如果你覺得疲憊，就分手吧！好過感情中兩個人互相繼續折磨。」

當聽到對方有新戀情時，會痛苦一下，當聽到對方結婚時，會痛苦兩下，當聽到對方離婚時，會鬆口氣一下，當聽到對方過的不好時，會鬆口氣很多下。獨活，寧可傷心，也不要繼續活在委屈求全的卑屈。

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