▲5個關於「對的人」的赤裸解析，讓你看清楚愛人的本質。沒有最好的愛情，只有剛好對的人。（圖／shutterstock）

「對的人」難找？5個關於愛人的本質：沒有最好的愛情，只有剛好對的人

總對真愛的存在懷抱遲疑？總是對身邊對象抱持著疑慮，並在內心疑惑著他是那個命定的人嗎？以下，五個關於「對的人」的赤裸解析，讓你看清楚愛人的本質。

#1.沒有最好的愛情，只有剛好對的人。

人對了，其他原先預設的條件、標準、禁忌都終變得可有可無，無關緊要，因為只要是你就足夠了。 #2.感情裡，對的有時候不是人，是時間。 談感情，我們總在尋覓對的人，但很多時候，那個對，不過就是在對的時間，我們恰巧遇上了又剛好相愛了。 #3.唯有你先相信，他才有可能真的成為對的人。 當你願意釋出真心去認識他、去理解他，並全然對於這份關係懷抱著安全感與信任，他才有機會真正去成為你心中那個對的人。 #4.其實對的人只存在幻想，而是愛，才讓他變對了。

在感情裡，總是期盼著一個跟我們各方面都契合的人，悄然現身。但談過幾次戀愛後，便會發現，過往的交往對象的條件與相似度往往不如預期，但卻因為愛，讓你覺得他就是那個對的人。

#5.對的人，他不過是願意為了你，甘心變成那個人。

對的人，有時候他一開始是錯的且並不如你想像，只是他願意為了你，慢慢修正了那些差錯，才讓一切變對了。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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