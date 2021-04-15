人對了，其他原先預設的條件、標準、禁忌都終變得可有可無，無關緊要，因為只要是你就足夠了。

#2.感情裡，對的有時候不是人，是時間。

談感情，我們總在尋覓對的人，但很多時候，那個對，不過就是在對的時間，我們恰巧遇上了又剛好相愛了。

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▲對的人難找？是真的一見鍾情，還是我們總在找命中注定的真愛線索？！（圖／shutterstock）

#3.唯有你先相信，他才有可能真的成為對的人。

當你願意釋出真心去認識他、去理解他，並全然對於這份關係懷抱著安全感與信任，他才有機會真正去成為你心中那個對的人。

#4.其實對的人只存在幻想，而是愛，才讓他變對了。