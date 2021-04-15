彭孟嫻／婚姻當中的小事，常常是壓垮婚姻的大事，妳不可不注意！

▲婚姻與單身不同，兩個人的生活會互相影響。婚姻當中的小事，常常是壓垮婚姻的大事！（圖／shutterstock）

彭孟嫻Jessica Peng 給妳的婚姻觀點：

婚姻與單身不同。單身可以想到做什麼，就天馬行空的醞釀，然後自己實行。但是，婚姻與單身不同，因為婚姻當中兩個人的生活會互相影響，也就是一個決定的實行，必須由兩個人做決定，因為那會牽動兩個人的生活。此文讓妳知道什麼時候該溝通，什麼時候不該溝通！

讀者問題：

我最近已經忍無可忍，我的先生總是有許多天馬行空的想法，想到什麼就做什麼。他做決定的時候完全沒有判斷事情的能力。就像最近他想換車，但是我覺得現在我們兩個人上下班大部分都坐捷運，家中的車子也很少開，實在不需要換新車。真不知他怎麼想的。我很生氣不理他，他竟然自己去車行看車，因為他說我不說話就是默許。

而且我先生真的有嚴重的雙重標準，前一陣子，家中的烤吐司麵包機壞掉，我下班回家順便買一台，他看到之後竟然說我浪費，因為他說他會修。我告訴他買一台烤土司麵包機很便宜，怎麼浪費了？但是，現在他要換車，他竟然不認為那是浪費？

老師，到底要怎麼樣才能讓他明白，這樣類似的事情，在我家常常發生，我實在不知道什麼時候跟他講道理，什麼時候不理他，覺得好累。

彭孟嫻Jessica Peng 給妳與《姊妹淘》讀者的回答：

身為婚姻調停工作者，看到讀者這樣的問題，我都相當重視，因為這些生活上的小問題，常常就是最後壓垮婚姻的最後一根稻草。因為生活的小問題，並不是只是價值觀的問題，當中包含雙方想要的「主控權」，以及「生活支配權」。

在婚姻中要開心，絕對不可以隨著自己心中想做什麼，就任意而為。婚姻中任何「兩人共有」的大小事都必須互相商量。但是，前提是，妳自己「個人」的事情，仍然要保有妳自己生活的自主權，這樣妳才不會在生活中感覺失去自己的「決策權」。

妳提到：「生活中不知道什麼時候講，什麼時候不講，覺得好累」。

在此給妳兩個溝通小訣竅：

訣竅一：婚姻生活大事要溝通，婚姻生活小事要輕描淡寫。但是有關錢的大小事，都要商量。

訣竅二：對方是明理人，就溝通，因為溝通有效。對方是無理取鬧的人，就不要溝通，因為溝通無效。

除此之外，有關妳的情況，在此我有三個小建議，這是屬於我的個人的看法，不是定律，希望對妳有幫助：

1.物質誘惑的任何決定，一定要講明：

有關買車的慾望，有時候是生活的需要，有時候卻是物質的誘惑。

這樣的事情，讓我想到天下文化出版的《金錢心理學》當中提到「擋不住的誘惑」。文中說明：「沈浸在誘惑中，在家中用昂貴的視聽娛樂系統環繞自己，在路上騎的是昂貴的摩托車，這些東西時時提醒他擁有什麼，他是怎樣的人，他想要什麼」。

從這裡我們就可以知道，妳的先生想換車的決定，就不是只有代步工具的想法，而是這樣的決定背後，有他自己的心理意義。這也就是為什麼有那麼多夫妻因為金錢而離婚。

就以妳先生買車為例，以一般家庭來說，那是家中的大事，因此有必要溝通。因爲任何有關錢的大小事，會成為生活的「習慣」。如果妳以「不說話」來回應妳先生想買車的想法，那麼妳的先生當然會給他自己找一個藉口，認為你說話，就是默許。

要記得：這件事情的癥結點不是在於，換車是對的決定，還是錯的決定。而是妳先生想換車，但是妳卻不想換車，這當中就是說明，妳與妳先生對於人生想要擁有什麼，有不同的「差異點」。

妳與妳先生在決定的差異，也會讓買烤土司麵包機那樣的小事，造成兩個人的意見不同。因為那樣的決定，等於「生活支配權差異」的呈現。

購買烤土司麵包機看似小事，但是那是跟「錢」有關的事，也就是跟物質有關的事，這樣的情形，還是兩個人都互相告知比較好。妳可以簡單地以簡訊告知他，妳在下班後會順道買烤土司麵包機，這樣就不會讓妳自己感覺好像小孩需要稟報大人。

我理解妳可能感覺烤土司麵包機很便宜，為什麼要跟妳的老公商量？

其實，這樣的商量，可以讓金錢觀由小事而養成習慣。當金錢的任何決定，成為「習慣商量」，就可以減少夫妻為錢爭吵的頻率。

如果妳先生想自己修好壞掉的烤土司麵包機，那就給他一個星期的時間修理。這樣的決定也不會造成妳生活的任何損失。頂多就是那一個星期不要烤吐司。之後他自己如果修不好，那他就會趕快買一台新的烤土司麵包機。

2.兩人「共有」的大小事“要商量”，屬於妳「個人」的大小事“不需商量”：

但是在此我要強調，如果妳先生干預妳的生活作息或者工作型態，那就是屬於妳個人的「自主權」，這樣的事情就算他一直干涉，妳也不需要理他。

因為沒有理解力的先生，妳溝通一百次也沒用。因為那是對方想要在生活中有主控權。所以這種情形不要認為勤溝通，就會產生效果，因為那是對方「人格」的問題。離婚案例中有關配偶是控制狂的例子大有人在。

其實，結婚與單身最大的不同就是因為結婚是「兩個人」的生活結合，因此在生活中任何屬於兩個人的議題，都該溝通。無論是家中物品的添置，或者兩人生活的時間安排，都需要商量，因為家中物品的使用者是兩個人，婚姻生活的安排也是屬於兩個人。也就是任何屬於「兩個人」的事情要溝通。

但是，在婚姻中，妳不是賣給對方，妳仍然有個人的「自主權」，也就是屬於妳「個人的」決策權，這樣的個人決策，妳不需要配偶的干涉，也不用溝通。也就是在妳個人的工作選擇，妳個人的購物，妳個人的朋友。這些「個人」行為，妳不需要聽從配偶，但是妳可以選擇與伴侶分享交流。

3.夫妻不能想到什麼就做什麼，因為一個決定會牽動兩個人：

結婚與單身不同。單身可以想到做什麼，就天馬行空的醞釀，然後自己實行。但是，婚姻與單身不同，很多屬於兩個人的決定要「一起」實行，因為婚姻中，一個決定，會牽動兩個人。

有關換車，或許妳需要注意妳先生的儲蓄觀念。在《金錢心理學》當中有提到：「不儲蓄（或儲蓄不足），其實不過是缺乏意志力的一種表現。但是，存錢需要的不只是意志力，為了存錢，我們首先必須研擬儲蓄計劃，必須認知，了解那些可能誘使我們偏離計畫的情緒，必須發揮意志力去克服那些在每個角落等著我們的誘惑。」

換車這件事情的問題不在於妳先生「想換車」是對的決定，還是錯的決定，因為這件事情沒有對錯。

如果今天妳先生想換車，而且妳也想換車，那就沒有這個問題，妳也就不需要寫信來詢問我的意見。現在就是因為妳與妳先生兩個人的想法不同，任何一個決定都會牽動兩個人對於婚姻支配權的重視，這也許也是妳可以關注妳先生對於金錢的內在想法的探索。

夫妻不能想到什麼就做什麼，因為這當中一個決定會牽動的不單是金錢，也包含個人看法，以及個人對於生活支配的權力。

在生活中的小事以「和」為重，但是生活上的大事，如果還以和為重，完全沒有顧慮妳自己的感受，那麼妳最後一定會不開心。好好的區分什麼事情需要溝通，什麼事情不需要溝通。也要好好的選擇什麼事情需要征戰，什麼事情就隨波逐流，這就是婚姻中需要自己辨別的日常生活功課。

歡迎《姊妹淘》的讀者來信詢問愛情與婚姻的問題，《姊妹淘》讀者的問題我將會在「姊妹淘專欄」依序回答。來信請至：jessicaauthorforyou@gmail.com (Jessica author for you)。

因為我目前工作繁忙，我在《姊妹淘》為讀者解答感情問題的文章，將由雙週供稿改為四個星期供稿一次，請讀者見諒，謝謝各位讀者的信任，我的心與妳們同在。

彭孟嫻著有：《戀愛脫單魅力學》、《不怕離婚，再說I Do !》

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