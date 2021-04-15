誰說不能為了男人改變

都說不要為了男人改變，但我有個朋友卻為了另一半徹底改頭換面，不僅僅是穿衣打扮的風格改變了，還因為男方傳統又大男人，不喜歡她原本需要應酬的工作，於是她乾脆的轉換了職場跑道。

當然日子要怎麼過是她的自由，可是為了一個男人做到這種程度，我們當朋友的，多少覺得有些不值，可是她卻說：「為什麼不能為了男人改變？妳看那些女明星結婚後，因為夫家的關係而開始這種工作不接、那種工作不接，吻戲床戲都不能演，甚至直接息影，為什麼就沒人覺得不值得？難道只是因為嫁給有錢人，就做什麼都值得嗎？」

如此鏗鏘有力地反問，令所有勸她的朋友都愣住了，而我也在想，對啊，值得的標準到底是什麼呢？

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好比買一個包，迷戀質感、迷戀品牌價值的人，覺得一個包五萬十萬很合理，但不懂或者不信仰那些的人，認為包包不就是幾塊皮、幾條線、頂多加上一些五金，幾千塊都嫌貴。「值不值得」這個問題的背後，其實就是等價交換，妳認為自己所得到的，是多於還是少於妳的付出？

於是問題就要往前推演，那就是：當妳為了男人做出改變時，妳想換到的是什麼。

仔細想想，會強調「不要為了男人」改變的，多半是兩性書或者勵志書，是那種我們在失戀或覺得受委屈時的安慰劑，主力受眾是20到30歲的女性，這個年紀的女孩子比較單純，想要的多半是愛，可偏偏「為別人改變」是換不到愛的，倒不見得是對方不珍惜或不領情，而是因為對方若愛上了改變後的妳，那就表示他真的不愛原來的妳，結果妳還是要傷心。

可是年紀大些的女孩子，要的就不一樣了。

不是說長大了就不需要愛，而是妳會開始覺得任何虛無飄渺的東西，都得落實到生活裡才算數，前陣子中國有則八卦新聞，說林依晨每天早上六點半一定起床做早餐並向公婆道早安，很多人替她覺得不值，畢竟這都什麼年代了，更何況即使她老公是小開，林依晨自己本身也不窮啊，女神何必委屈自己當女傭？

但是我覺得她很聰明。我說的不是討好公婆的小聰明，而是一種知道自己要什麼、就努力去做的大智慧。每個女演員到了中年都會有年齡危機，就像周迅演技如此之好，扮演年輕時的如懿也多少開始力不從心，當然她們可以轉型、可以轉換跑道，我也相信她們絕對有能力做到，但換個角度想，當她們已經在職業崗位上努力拚搏了這麼久，賺到的錢也足夠養活自己好幾輩子之後，說不定她們接下來的人生目標，早已不是事業的突破，而是擁有自己的家庭啊！而女明星嫁普通人，彼此眼界差太多，小廟容不了大佛，而若嫁給企業家，哪個小開沒有父母得伺候？外人看覺得她是為了男人改變，但其實，她說不定只是為了自己接下來的人生目標努力而已。

我曾經在網路上看過一篇心理學的文章，大概是說，我們喜歡的類型、和適合的類型，往往大相逕庭、甚至根本相反，看起來好像很矛盾，但仔細想想，這不就像是買衣服，腿粗的女生往往會看上短裙熱褲，覺得人家穿起來真好看，人不都是這樣，越缺什麼就越愛什麼。

其實我們常常都在為了喜歡的事物改變自己，像是為了穿下某一件衣服減肥，怎麼改、為誰改，從來都不是重點，重點是妳喜歡改變後的新的自己嗎？如果喜歡，那不過只是轉換人生方向，換一種形象而活而已。

真要說為了男人而改變不值得，我倒是見過很多人，在受過傷之後，滿嘴的「不要為男人改變」，但事實上，這樣的人卻為了不值得的男人變得逞強、變得尖銳，而這才是最不值得的。

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