▲他身旁太多女孩了，自卑的我原本不敢表達感情⋯⋯他有了女朋友，我還是告白了。（圖／shutterstock）

作家H：自卑的我，即便他身旁已經有了女朋友，我還是告白了⋯⋯

我之前感情經驗很薄弱，短短戀愛經驗後，要嘛就是我不喜歡，要嘛就是人家不喜歡我，好不容易⋯⋯朋友介紹的他，第一眼就完全是我喜歡的類型，但是，他身旁太多女孩了，很多主動貼上去，他總會分享，自卑的我不敢表達感情。

直到那天，他身旁有了她了，後來我做了一件眾人唾棄的事，跟他告白，他說他很開心也很難過這麼晚知道，就發展成地下情。煎熬了快半年，他跟我說他要跟她結婚了，我也不行再繼續下去，但是一直糾結著看著他準備婚事，心真的很痛⋯⋯我明知道愛的很卑微，但⋯⋯可以po文～但生日麻煩請不要po。

謝謝您。

H這樣說

在談戀愛這件事情上面，我認為一段感情結束之後，需要檢討的有幾個地方。第一，審視自己是否在這段感情裡面，有做得不好的地方。這個部分可以讓自己在未來的感情當中，調整並且修正自己，如果做得更深度的話，甚至可以從妳喜歡對方的原因，你們吵架的理由，你們最後分手的事由，去找出自己內心最深層的創傷或者疑惑。

第二，檢視對方在這段感情裡面，是否就是自己心裡面理想的對象。做這件事情可以檢討自己看人的眼光，並且可以回頭看看，自己在感情裡面，是否因為激情而沖昏理智，讓自己即使在對方不停做出傷害自己的行為時，依舊還是願意待在他的身邊，直到自己傷痕累累，精疲力竭。

如果發現自己有這種症狀，在下一次談戀愛時，也務必要修正過來。

第三，檢討兩人在溝通時的技巧與方式，是否過於理智，又是否過於感性。有時候兩個人本身都沒有什麼太大的問題，唯一問題是兩人之間的交流找不到對的方式。這種檢討，有利於幫助自己了解對方也了解自己，在下一次進入感情時，可以做比較適度的調整。

回到主題。

看完妳的來文，我想說的只有一點：那就是，妳過於檢討自己，而忽略了觀察對方了。如果說，妳檢視自己的地方在於自己因為過於卑微，而不敢告白，錯過了一次和他交往的機會，又或者妳認為自己看著他準備婚事，這樣的妳，也讓妳感到卑微的話，妳不妨換個角度思考一下。

那就是如果卑微的妳在他有女朋友之前就告白了，那麼妳的角色，就會成為正牌女友。對嗎？而如果這時候他的身邊，也有個人像妳一樣扮演那個卑微的角色，在你們交往之後，向他告白了，那麼，他是否一樣會接受呢？我想，答案應該是「會」的機率相當高。畢竟，橋段是一模一樣的。

那麼我就想問問，這個時候已經是正牌女友的妳，如果正在跟他準備婚事，卻被他蒙在鼓裡，身邊其實還有一名劈腿的女生，妳這婚姻還有需要進入嗎？妳認為這一切，都是妳那卑微的個性所造成的嗎？

我想，不是的，這一切，都是他那卑劣的個性所導致的。妳勇於說出自己的心情，一點都不卑微，在對方知道妳的心情之後，卻還利用妳喜歡他的感受和妳交往，這才是最低級的。

祝福妳。

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