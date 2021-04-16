鄧一個人咖啡／光靠聊天讓感情加溫？「約會顧問」瑪那熊傳授製造曖昧的絕技

脫單告急！溝通老是踩雷嗎？到底該怎麼「聊天聊進心坎裡」？《鄧一個人咖啡》邀來同為諮商心理師的「約會顧問」瑪那熊，與主持人鄧惠文鄧醫師在今（16日）的直播中，完整傳授從「初認識破冰到感情升溫成曖昧」的聊天秘訣。

瑪那熊首先揭露，參加聯誼或朋友聚會認識對象時，千萬避免著墨職業或講太多工作經歷讓人感覺像在 Interview！他建議掌握「講一點點故事和資訊，引發對方好奇」的重點，尤其帶著輕鬆有劇情的效果會更好，也可試著丟出議題詢問對方，但重要的不是需要他的回答，而是引發對方與自己互動！

鄧醫師補充「不要急著輸出自己，忘記掃描對方」。拋出問題時也同時觀察對方反應，不要一股腦地只想要「交換資訊」，稍微有點留白也不錯。以心理師身分建議與對方「從當下聊」會是不錯的切入點，談談所處的場合、見面的餐廳等，即使對方誤入 Interview，記得也要有點耐心，好對象也是會緊張的。

當遇到男性很愛塑造高大尚，動不動提及駕駛豪車、造訪高檔餐廳等，瑪那熊也提醒：炫耀要「越不經意越好」，否則也容易吸引到只衝著財力與地位，這類偏「炒短線」的對象。聊天時最好讓別人覺得自己親和力高，瑪那熊建議可以帶著微笑，以自然的眼神與有意思的對方對到，開啟兩人的連結。

面對鄧醫師提問：如何製造機會讓男生約你出門？瑪那熊表示，可以釋放對方可能會有興趣的訊息「我朋友上週去吃的這家下午茶不錯耶」，觀察反應。即使對方回答「我最近在低醣飲食」，也不要馬上就停損畫句點。若想坐對方的車回家，詢問「你今天怎麼來的？」或「咦你等等有續攤嗎？還是直接回家」，甚至開口邀約對方去吃東西，都比直接問「你等等怎麼回家」來得好。

他提醒大家，不用太急著怕對方被搶走，此舉無意間會展現出壓力，應該盡量製造相處機會且不要太快放棄。鄧醫師分享「對方沒有了解你的時候，怎麼會對你有興趣？」一開始就展現對你很有興趣，也不見得是好事，笑稱可能是「發情」或亂槍打鳥！越聊越有興趣比較接近真實。

當雙方已經進展到出門數次、相處得不錯，該怎麼「讓感情加溫」？身為「約會教練」的瑪那熊竟然強調「絕對不要先衝告白，切記要製造曖昧」！分享在聊天過程，可以用只有彼此了解的詞彙，打情罵俏地幫對方取綽號。「當然切記輕浮、油條。也避免描述女性外觀特徵，即使是大眼、長腿等稱讚，也不適合用來稱呼人」，鄧醫師強調，「曖昧最重要的是『只有兩個人知道的互動和心裡空間』，包括只有你會稱呼他的綽號、只有彼此知道的事」。

瑪那熊再傳授，其實約會時的食物很適合讓曖昧升溫，當然不要直接餵食，可以先從分享餐點開始，或好奇對方的餐點、想了解口味而分食。當然過程中需注意衛生習慣，一切都算順利的同時，下次就可以邀約對方共食，「飯後好想吃點甜的喔，可是一整份吃不下，要不要一起吃個蛋糕？」甚至共喝一杯飲料，親密度馬上上升。

鄧醫師進一步分析，有時候只關注開心愉悅的面向，其實也會讓人有點距離感，如何「聊天聊到心裡去」？以專業角度來說，有時候與對方聊自己的過去，甚至是珍貴的記憶、未來的目標等，提及這類較隱私、私人的一面，也是進階的一種方式。瑪那熊則提醒，但太快分享私密事是可能會讓對方嚇到而有壓力。建議已有友誼甚至曖昧基礎後，才適度自我揭露，甚至分享有點負面、脆弱的事物會比較合適，也能順利讓兩人感情進入下一階段。