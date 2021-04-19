適度「自我揭露」有助於感情加溫！鄧惠文：藉聊天「偵測對方頻道」很重要

《鄧一個人咖啡》16日透過主持人鄧惠文醫師，以及同為諮商心理師背景的「約會顧問」瑪那熊，一起暢聊如何光靠聊天讓感情加溫，兩人細數製造曖昧的絕技，助攻大家聊天聊進對方心坎裡，只要溝通不踩雷，脫單是遲早的事！

兩位專家從雙方初識到有友情基礎的各階段關係，分享該如何掌握循序漸進的聊天議題，鄧醫師甚至透露不少自己身為「心理師」開啟聊天的秘訣，首先要真的有誠意、有聊天的熱忱，她坦言自己最喜歡從「當下聊」，還能讓心情放鬆。面對網友紛紛提問，有時很難捉摸理解女生的行為？如何在聊天過程中，知道男生是害羞還是對你沒興趣呢？鄧醫師強調，藉由聊天偵測對方頻道的能力是很重要的，重點是看人，「看什麼人你就要對什麼頻」，這是一開始跟人聚焦、對焦時，吸引注意力的第一關。

鄧醫師也向瑪那熊提問「女性如何回話不會成為句點王，能夠鼓勵對話繼續進行下去？」瑪那熊則建議，避免一直講自己的事情、故事，要適度丟問題給對方。而女生也可以從對方分享的事物中，抓出一兩個關鍵字回問。有粉絲即時分享「聊星座超百搭，星座就可以聊到個性」，鄧醫師更與瑪那熊上演一段由星座切入的聊天過程，分享可以透過形容星座特質，請對方猜測來增加互動。而瑪那熊也直言，身為「約會顧問」的他，的確會跟男性勸導，要不要相信星座是個人興趣，但最好稍微懂一些、有印象比較好。

面對「已有友情基礎甚至帶點曖昧」的關係，鄧醫師提醒，有時候只關注開心愉悅的面向，也會讓人有點距離感，她以專業角度建議，與對方分享屬於較隱私、私人的一面，便是進階的一種方式，聊聊自己的過去、甚至是珍貴的記憶、未來的目標等，都能有助於聊天聊到心裡去。瑪那熊也認為適度的自我揭露，甚至分享有點負面的事物、自己脆弱的一面等，能順利讓兩人感情進入下一階段。兩人鼓勵大家，用心溝通是可以練習親密關係的！