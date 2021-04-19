重新解讀《白雪公主》：為自己而活，就不怕別人遠走

我想大家小時候都聽過《白雪公主》的故事，我小時候讀覺得很瞎，怎麼會有人剛醒來就愛上第一次見面的王子，而且還被壞皇后騙了三次，也太笨了吧！

最近剛好有機會重新再讀這個故事還有相關的分析，才發現案情並不單純！其實這個故事教會我們許多關於人生和愛情，我們不可忽略的事。坐好，讓我們一起來看這個故事囉～

解析一：當你的環境不再熟悉

白雪公主本來有一個很疼愛她的母親，但是卻在白雪出生之後就過世了，接下來就是那個令人害怕的壞後母。看看白雪，想想自己，你的人生曾經也備受寵愛，但是過了一個時間點，突然「風雲變色」嗎？可能是你在一個工作的崗位上，本來有一個很賞識你的上司，但後來他調去別的單位了；也可能是你本來跟一個朋友很要好，可是後來他背叛你了……當你的環境不再熟悉，你就得學會從這個「不熟悉的環境」裡面自己站起來。

人生的蛻變就像月經初潮：這種感覺就像月經第一次來的時候一樣錯愕，本來以為都過得還蠻順遂的日子，突然有一天「髒了」、搞砸了，你可能會開始懷疑自己是不是做錯什麼了，但你卻忘記了，月經來潮只是人生必經的過程。就像白雪公主的母后突然過世，換來一個嫉妒心很強的壞皇后，小小的白雪可能會覺得是不是自己不好、不值得被愛，卻不曉得這一切只是命運的安排，跟她「好不好」完全沒有關係。

沒有流血，就不會有小孩：白雪的母后在生下她之前咳了三滴血，這意味著人生要有所轉變，就要有「流血」的過程。如果你最近覺得自己過得很痛苦，不如想一想，你是不是正在「生小孩」的過程，過了這個時間，就有可能誕生出全新的你？

因為你夠好，所以才會有人嫉妒你：白雪七歲的時候，繼母開始問「誰是世界上最漂亮的女人」，可見得白雪的存在已經成為一種威脅。怎麼樣的人會讓其他人覺得威脅、嫉妒呢？一定是他身上有令人羨慕、渴望的地方。所以當你面臨身邊的閒言閒語、酸民講的一些話，不如換個方向想一想——在你身上有他們想要的東西。

解析二：你生命當中的4種人

白雪公主一生當中遇見四個不同的男人，分別是：父親、獵人、七個小矮人和王子。這裡我們可以做個簡單的小練習，在你的人生當中，曾經被你愛過或者是愛過你的男人／女人裡面，有沒有誰可以歸類到上面這四種人裡面？一般來說，你曾經和這些人有過一段感情，那麼他們在你生命當中大概會扮演不同的角色：

父親：這幾乎是所有人出生之後第一個遇見的男性角色。這樣的人可能不太能夠依靠，在你需要幫助的時候，他無法保護你，使得你最後只能夠離開他，去找屬於你自己真正的人生。儘管如此，他還是在你心中留下了一個重要的影子，所以往後在找尋對象，你都很難脫離這個「父親」的形象，可能會找跟他「有雷同壞習慣」的人當成伴侶——儘管你很不想這樣。

獵人：當你成年離開家之後，這可能是第一個你愛上的人，他曾經在你很混亂的時候，解救了你、保護了你，可是你還是可以感覺到他的個性當中有一種想「收服」、或者是想「控制」的感覺，他似乎很想要掌控你，可是當他自己面臨生活中很多決定的時候，又很像牆頭草、想要兩邊討好（就像故事裡面的獵人，又想要討好皇后，又想要討好你），最後，你終於離開了優柔寡斷的他，進入了屬於你的黑森林。

矮人：這可能是一個很會賺錢、把物質層面的部分擺在第一位，跟他在一起你會有一種很安穩的感覺，但你也必須當「刻版印象當中的男性／女性」。比方說在白雪公主的故事裡，白雪必須每一天幫矮人煮飯、鋪好床鋪等等，像是一個典型的女性會做的事情一樣。跟矮人在一起還有一種特質，他們會看起來像小孩一樣，有太多的心機，但某個程度上你也會覺得，跟他們沒有心靈的交流、因為他們始終是個小孩，好像內心還有一部分沒有長大。

王子：在生命當中你最需要的時刻出現，甚至能夠包容你所有黑暗的部分（就像故事裡面的白雪公主已經變成屍體了，王子還是愛她），他可能是讓你一見鍾情的對象，也可能是在一起之後，你才發現你根本就不了解他的對象。

試著回想一下這四個角色是否曾經出現在你的人生當中，他們現在各自都去了哪裡呢？如果可以選擇，你會想要跟誰走接下來的餘生？

解析三：你度過「矮人期」了嗎？

故事當中有一段相當有意思，就是白雪公主到森林裡面住在小矮人的家裡那一段。這段過程，有下面幾點可以討論：

逃家：白雪公主很明顯地就是逃家的少女。其實我們每一個人都是逃家的小孩，在過了一個年紀之後，就不想要被父母管控、會自己去外面成家立業、或者是有自己的生活。故事裡面的白雪儘管離開了家，還是被「後母」給追殺，這裡我們可以思索的一件事情是——在你長大離開家之後，你是否真的脫離了家裡面對你的影響？

照顧者情結：有些人很小的時候就沒有得到父母的照顧，甚至很小，就開始當起小大人，照顧起自己的弟弟妹妹。這樣的人在長大的過程當中，很容易變成「照顧者」，在人生當中遇見需要照顧的「小矮人」，就會母愛噴發，燃燒自己的生命或者是時間去照顧這些人。但是在忙碌當中，卻忘記照顧自己，忘記自己渴望的其實是另外一種感情（所以才會人在屋子裡，但卻不斷地想要增加自己的魅力）？

自我克制的階段：在故事裡有一個橋段，白雪進入小矮人的家裡面，然後每一個盤子上面的東西都吃一點點，每一杯酒都喝一點點、都不敢吃太多，因為怕被發現。這一段其中一種可能的隱喻是，有可能在感情裡面，你受過一些傷，所以你開始對於感情和人際關係失去信任，以致於每一段感情你都只敢「拿一點點」不敢付出太多、不敢得到太多，可是在百轉千迴的過程當中，你還是沒有敢跟任何人定下來。

愛情，就是找到適合自己的「長度」：在故事當中，白雪公主曾經在七個矮人的床上試著去躺看看，哪一張床最適合自己的「長度」。有人說這裡有很強烈的性暗示，但我覺得相較於性的意味，這裡更在談的是「適合」這件事。不論是工作或者是感情，我們可能都需要嘗試、被誘惑，然後從誘惑當中醒來，最後找到適合自己的。

所謂長大，就是要成為勞動世界的一員：故事裡面的小矮人一週七天都要到礦山裡面去工作，日出而作、日落而息，又規律又無聊，像極了你我的社畜人生。看起來萬般無奈，卻是大人的世界裡面的日常。但有趣的是，很多有創造力的東西，往往是在規律的日常當中才能夠被展現出來，如果你每天可以規律的運動、上班、吃飯、睡覺，光是做好這些事情，或許一些有意義的東西就可以從當中慢慢展現出來。

解析四：掌控與逃離掌控

這個故事裡面，公主有三個「自我」分別是：

本我：渴望讓自己更有魅力、不斷地被巫婆的商品給吸引，接受誘惑，吃下蘋果的那個自己。

超我：像前面提到的，有節制的吃東西、在心中出現一個小天使阻止自己買下蘋果、阻止自己開門等等。

自我：遵循的是現實原則，比方說既然知道自己要借住在矮人的家裡面，就要「工作」，打掃矮人的家。

然而，這三個不同的自我在壞皇后丟出誘惑的時候，也經常不斷地在心裡面打架。這裡我想跟大家分享的一個概念是——誘惑、矛盾，往往是人生改變的關鍵！比方說，在故事裡面的白雪公主原先是被「小矮人」給限制，不能夠讓任何人進入屋子裡面，屋子其實就象徵著「心房」，也意味著只要住在小矮人的家裡，就不能夠再讓其他「新的事物」進來。白雪表面上看起來躲到小矮人的房子裡面是為了逃離母后的掌控，但卻又感受到了另外一種限制，在這個限制之下，又會被外在的事情誘惑，無論是漂亮的絲帶、髮簪、甚至是紅紅的蘋果。

在典型的分析當中，絲帶代表控制行為、髮簪代表控制想法、蘋果代表控制表達，當你進入了一個公司、坐上了某個職位、甚至是愛上了某一個人，你發現自己的想法、行為和語言都沒有辦法好好的展現出來，而被某種方式給捆綁住的時候，就代表你進入了某一個母后的議題。但是這件事情又非常的奇怪，明明知道自己不喜歡這樣，卻無法停止被這個人（或者是這個職位）給吸引。

舉個例子來說，我有一個朋友跟我說要離職說了10年，卻從未成功過。他的主管每次都跟他說「你不要把我當成你的父親」，實際上，我朋友的確會時不時地投射，自己對於父親照顧的渴望在這個主管身上。10年下來，這個主管都沒有滿足我朋友的渴望，可是我朋友也無法離開這個工作，因為他心中還有一個期待，期待在這個工作底下，這個看起來很像父親的主管，可以給他某種安全感。大部分的時候，他都過得很不快樂，因為安全感的背後是另外一個極端，是被控制、甚至能力不被信任的感覺。

吸引與限制，常常是一體的兩面。聽完他的故事，你可以想想看自己，最近的人生當中，有沒有出現過那些很「吸引」你但是又很「限制」你的誘惑物（例如某個職缺、某個很好的機會、或者是某一個你放在心裡面很久的人）？

白雪公主告訴我們的事

相較於以往，這一篇文章比較是提出各種不同的問題、反省的角度，而不是給一個「確定的答案」。你可以看到我從不同的面向來帶大家思考，這個故事裡面常常被我們忽略的橋段，然後也和自己的生命做連結，想想看自己的人生是不是也經歷過和白雪公主類似的情節。

然而，這一個又一個的連結，究竟想要告訴我們什麼呢？其實我想要說的是，生命當中有很多時候，我們會不得不被「限制」在一些事情當中，這些事情可能是讓你很渴望的東西、你的原生家庭、那些你無法逃離的、對自己負面的自我概念等等，生而為人，深陷其中無可厚非，畢竟我們都只能夠在矛盾當中摸索探尋長大，但有一件事情可能要放在心裡：你的生活究竟是為了別人，還是為了自己？

這篇文章談了感情也談了工作，看起來好像談了很多，但實際上要講的就是：如果你願意為自己而活，就不怕別人遠走。故事裡面的白雪公主，很多時候不確定自己要去的地方是哪裡？為什麼而活下去？所以可能會被獵人、被小矮人、被王子牽著鼻子走，但你跟白雪公主不一樣，你可以選擇屬於你自己的人生。從今天起，你可以嘗試做自己的公主，不為王子、也不為獵人、更不為森林裡面的小矮人，就單純是為了自己。

那麼或許，在經歷過一次痛心疾首的、心理上的死亡之後，你也有機會重新獲得一個，溫柔的誕生。

海苔熊