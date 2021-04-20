所有「成功愛情」具備的4個好習慣！好奇而非批判，提問取代臆測

愛上一個人很容易，我們被他美好、幽默和貼心的一面吸引，但進入長期的關係後，現實中的挑戰出現，對方拉遢、情緒不穩定或暴躁的一面顯現出來，於是兩人不斷產生衝突，磨逝掉愛情剛開始時的甜蜜，甚至走向分離的結局。

Andrea & Jonathan Taylor 夫婦在 TED 的演講「所有成功愛情關係都具備的 4 個習慣」（4 Habits of ALL Successful Relationships）獲得熱烈迴響，這四個習慣都是 Taylor 夫婦從他們早年婚姻的困難和傷痛中所得出的，夫妻倆二十多年來一直致力於將這些觀念傳遞給更多的伴侶，幫助人們解決愛情關係中的困難。

這四個習慣分別為：

1. 好奇，而非批判 Be CURIOUS, not critical

愛情中的衝突往往來自於「差異」，如習慣上的差異、價值觀的差異或對某件事感受的差異，在面對對方與自己的差異時，我們下意識會想批判對方，想要說服對方他的想法、做法不正確，應該聽自己的，但這個舉動除了逞一時口快外，對於兩人關係的親密度沒有任何幫助，只有傷害。

因此在面對對方和自己的差異時，最好的作法就是先「忍住」在腦中蹦出來的批判想法，以孩童般好奇的心態，透過提問了解對方為何會這麼做，也許了解原因後你更能同理對方。

2. 呵護，而非破壞 Be CAREFUL, not crushing

人在情緒上頭時容易說出傷害對方的話、做出傷害對方的行為，即使事後你感到非常後悔，但傷害卻已造成。Taylor 夫婦協議出一種做法，就是明訂絕對不能觸犯的邊界，例如批評對方的家人，這樣即使在兩人產生衝突時，也能更加警惕，避免具破壞性的話語和行為。

3. 提問，而非臆測 ASK, don’t assume

「他一定不夠愛我」、「他一定不想為這段感情付出」⋯⋯，我們心裡有一個自動化的防衛機制，就是預設立場，在還沒搞清楚真相時，先將對方的行為解讀為負面的，好讓自己有個被傷害的心理準備。獨斷的臆測會讓你對對方持有更多的負面觀感，即使事實上對方非常愛你，也沒有做任何對不起你的事。因此下次對另一半的行為產生疑問或不理解時，直接提問，瞭解他的想法就對了。

4. 在糾正之前先連結 CONNECT before you correct

愛情的本質，是讓雙方感到溫暖、幸福、有價值與被無條件接納，但相處許久的伴侶有時會忘記這一點，把兩人相處的焦點都放在無謂的小事和無端的爭吵中。因此，擁有能幫助感情保溫的習慣非常重要，例如睡前固定聊天十分鐘、某週末一起去爬山等等。

以上四個習慣看起來都不難，但做起來卻不容易，因為我們容易自動化地想批判對方、將對方的行為解讀為負面的，這幾乎像呼吸一樣自然，因此要做到這四個原則，必須練習「覺察能力」，能意識到自己的行為是在幫助這段關係，還是毀壞這段關係。在練習的過程中兩人也可以互相提醒對方，即使是冷卻的感情也會有回溫的機會，甚至變得更堅韌。

文／Tien

本文出自VidaOrange生活報橘

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