不想後悔！年輕時千萬別做的4件事：耗費感情在不對等關係上

人年紀大了沒事就會開始想當年，然後想一想就會懷疑年輕時自己的腦袋到底裝了什麼，為什麼當時會把寶貴的青春花在一些很無聊的事情上，該做的都沒做，不該做的卻都做完了（掩目），以下就是凌茜阿姐以過來人的身份勸告大家，如果各位現在還年輕的話，以下幾件事真的不要去做，因為之後老了你一定會後悔der～，相信我好嗎？

一、不要耗費感情在一段不對等的關係上

霸道總裁、浪子回頭這種情節電視裡看看就好了，如果這個人今天沒有要為你付出、明天也沒有要為你付出，那他就是永遠不會為妳付出。如果妳總覺得這段關係只有妳在意，他好像總是可有可無，那麼沒錯，妳對他來說還真的就是可有可無。不要因為他有多少優點多帥、成就多高多聰明而捨不得，如果他不愛妳，他的優點跟妳一點關係都沒有，他就像貴婦百貨公司裡的精品皮包，做工好、樣式美、用料一流，擁有他真的很棒，可惜就是妳買不起，硬刷卡買下去妳也沒有任何服裝或場合可以搭配，而且變成卡奴，不對等的關係讓人自卑痛苦、自信尊嚴喪失，而且結局注定傷痕累累。

二、不要因為在一起久了，就將就腐壞的感情

跟一個男人久了，年華都在他身上了，離開怕找不到下個更好的，所以就將就在一起吧？我不是說交往到最後非得要結婚，結婚也不代表從此過著幸福快樂的生活。但是兩個人相處應該是要開心大於不開心，當不開心的時候遠遠多於開心，就是幫自己找痛苦，那到底是單身孤獨的痛苦多一點，還是兩個人糾纏的痛苦多一點？

仔細想想妳究竟是捨不得他？還是捨不得那些時間？可能答案是：都捨不得。但換個角度問：為什麼只有妳捨不得而他無所謂？如果他有所謂，他早就改變了。

三、不要輕易簽下任何跟金錢有關的文件

朋友的男友想買預售屋，可惜頭期款不夠，於是拜託朋友借他頭期款，但朋友手上的錢也不夠，於是男友千拜託、萬拜託，要朋友跟銀行貸款幫他湊頭期款。朋友當然猶豫，但是禁不起男友甜言蜜語，什麼這間房前景看好、未來一定漲、錯過機會難得，他買這間房子也是為了兩人的未來blah blah blah⋯⋯

可能有人會問，那為何房子不寫共同持有？因為男方只是希望朋友借他頭期款，以後貸款他還是要自己還，總之朋友最後用個人信貸的方式借了男友50萬，還幫忙買了一些房子的家具，她想反正以後自己也要住進去的，誰知道半年時間不到男友態度丕變，冷淡疏遠避不見面，最後分手告終，至於借的錢雖承諾要還，卻老是以沒錢拖延，總之只要還沒結婚，錢這種事還是算清楚為好，一時心軟一世貧窮，我們要當好人，但千萬別當爛好人。

四、不要因為感情影響職業生涯

阿強的女友因為想賺錢加入房仲，阿強雖然不怎麼贊成她放棄原先穩定工作，但看女友很有熱誠，也就不加干涉。誰知道女友真的是人才，只做了一年就升上幹部，後來她想把阿強也拉進去，說時間自由獎金又高，以後還可以一起上下班。經不起女友軟磨硬泡，阿強雖然沒有興趣還是辭職跟著去做，偏偏阿強既沒天份又沒興趣，做了一段時間還是沒有起色，女友把自己的部分業績掛給阿強，讓他每個月也有3萬多可領，阿強就成為女友的專屬司機與助理，每天載著她跑客戶，這樣過了幾年之後，女友越來越嫌棄阿強並提出分手，再回首的阿強只能悔不當初。

年輕時我們太容易把感情當成人生的全部，其實回過頭看只是很少的一部份，以前愛得死去活來的人，也許某天走在路上你連他的樣貌都不再認得，不是讓大家吝於付出而是要慎選付出對象，雖說失敗的戀愛能讓人成長，但有些教訓還是能免則免啊。

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