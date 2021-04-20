無論已婚或未婚，「報備」都是一種尊重！

談戀愛，兩個人很自然地想要每天膩在一起，然而過了熱戀以後，一定會有一方希望能夠恢復到以往的生活，在這樣的情況下，很容易出現這樣的情形，那就是一方會開始追逐另一方的行蹤，而被追逐的人總是不想要報備或是不想要時時被掌控，常會因為懶得報備或是懶得打電話讓另一半擔心、焦慮。

到底兩個人穩定交往以後，報備是必要的嗎？這個論點我在粉絲團有詢問大家，將近六百個留言認為應該要報備，但也有人認為不需要所有大小事都要告知對方，也有人認為不是叫做報備，而是叫做尊重，其實我認為報備本身就是一種尊重，尊重兩個人在一起的關係。

情侶交往互相關心是很正常的事情，為什麼要把這樣正常的事情想成不自由或是例行公事？？我有個女生朋友，男友在追求的時候，三不五時打電話詢問在哪裡？吃飽了沒？也會主動告知自己現在在做什麼？兩個人的來往很自然，女生也會聊天告知自己接下來要做什麼，但兩個人交往以後，女生發現男生開始不主動打電話，也認為要常常和她報備行蹤很煩，因為覺得煩就乾脆不接電話，女生朋友總是摸不著頭緒，以前都是這樣打電話互相關心對方，為什麼交往後就變調？？

報備這兩個字一直以來總是飽受大家的攻擊，有些人會把這樣的字眼想成掌控或是不自由，但我認為報備這兩個字的解讀就是一個告知的動作而已，這本身就是一種關心和感情的動作，而打電話的人也不需要無時無刻的打，會這樣一直打就是因為不曉得對方在做什麼？或是聯繫不上只要和對方說一聲幾點回來，讓對方安心，對方根本不會一直瘋狂的打電話，就像一開始兩個人曖昧時的關心電話一樣，那時候的你怎麼沒有想成報備？？

兩個人無論已婚或是未婚，交往以後本來就會習慣分享生活，你的生命中多了一個人的出現，本來就會分享一部分生活給對方，不可能交往了，你還想要保有一個人單身的自由，這就是一種自私的行為了！兩個人談戀愛，一定會有磨合的階段，而報備＝分享生活＝參與，就是一種過程。

我有個朋友的媽媽在婚後常常很焦慮的想要知道另一半的行蹤，每次朋友的爸爸出門，朋友就看到媽媽到了一定的時間一直打電話給爸爸，朋友一直以來以為媽媽是個控制慾強的女人，一定是媽媽這樣爸爸才會受不了，沒想到等到自己長大結婚後才發現，有個顧家的男人是很重要的一件事，問題根本出在爸爸身上，爸爸工作後應酬總是沒有一通電話，然後常因為應酬和朋友去酒店讓媽媽擔心不已，當另一半常常消失、常常不接電話，就容易讓人變得很焦慮和緊張，所以朋友後來終於明白媽媽的擔心。

雖然不報備不等於不愛對方，然而，偶爾分享自己的生活，以及關心對方的生活都是一種尊重！當你願意和對方分享，對方同樣的也會感受到妳的關心，這對感情來說都是一種加溫的動作！要明白，報備本身就是一種尊重的行為！

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