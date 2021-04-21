▲「專一的愛」是一種選擇。只是人們時常會太高估自己的自制力，又太低估慾望的誘惑力。（圖／shutterstock）

「專一的愛」是一種選擇 只是人們常高估自制力，又低估慾望的誘惑力

春天的白晝逐漸變長，躲在冬日裡的那些猶疑和問句，也都被逐個推至太陽底下，赤裸裸的應訊問答。

周末的咖啡廳裡，我們如往常般對坐閒聊，窗外的白水木被風吹得輕輕搖曳了起來。

近期雖說久旱不雨，但天空卻也鮮少有著萬里無雲的好天氣，總是有些灰濛濛的。

「交往太久了，有時我還真想試試自己，試試自己是否還會有可能喜歡上其他人。」他略帶惆悵的說道。

其實身邊有許多對交往多年的情侶，時常都會有過這種質疑，有時是質疑對方是否是那個對的人，有時是質疑自己是否真的非他不可。

「專一的愛，是一種選擇。」我帶著複雜的情緒這樣回答。

然而，人們時常會太高估自己的自制力，又太低估慾望的誘惑力。

只要有了第一步的嘗試，結果通常都在意料之中，那些所謂的理智啊，往往只能在刺激與新鮮感裡頭全軍覆沒。

刻意地去試煉愛情，不算是件太聰明的事，因為有沒有能力同時再去喜歡另一個人或愛上另一個人，本質上其實是不需要去挑戰的，整件事都僅是關乎選擇。

你要全心地愛著身邊的那個人，或是投入另一段感情中，都是一轉瞬間的自我決定，都不是別無選擇的選擇。

相愛的人未必會在一起，

在一起的人未必是相愛，

愛的深淺與是非，很多時候甚至連當事人也不明不白，每當意會到這，有時候就會覺得世界離自己很遠，覺得愛的純粹在初戀以後就無法追悔，長大以後所有事情都變得複雜了起來。

恐怕偽裝久了，就連自己都會忘記什麼時候才是真正的難過或開心；

恐怕迷惘久了，就連自己都無法分辨愛和習慣與依賴的差別；

於是迴圈中的人們總是覺得幸福太難。

我想起了少數幾對朋友，求婚後又悔婚的窘境，才意識到在這個時代原來要相愛不難，但要能夠對彼此懷抱著永恆的信心是那麼不簡單。

從看著對方單膝下跪的感動答應，到後來慌恐猶豫，情緒猶如中途斷線的風箏般，啟程時興奮不已，強風一來，就怕彼此的感情不夠堅毅，線若斷了，就再也追不回來。

「專一的愛，是一種選擇。」和他說完後，我也在心底不停地告訴自己。

春天的白晝逐漸變長，躲在冬日裡的那些猶疑和問句，也都被逐個推至太陽底下，赤裸裸的被逼紅了眼眶。

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