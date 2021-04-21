最近在做美甲的時候和我的美甲師聊到這個話題，因為她關注追蹤我很久了，一直以為我和被我暱稱為主人的老公是靈魂伴侶，但我卻語出驚人地說：「不是啊！他根本就不了解我。」

我們看很多的兩性文章，我自己也寫兩性專欄，常常告訴大家兩性相處溝通必須相互理解，這件事的本身並沒有錯。能夠找到身心靈契合的伴侶十分難得，但就我多年觀察以及自己的親身經歷而言，我發現許多經營長期關係的情侶夫妻不見得有多麽了解對方，而是找到了相處之道。

你可能好奇，不理解怎麼能夠在一起呢？

我也曾經試圖讓對方理解我，但發現以我雌雄同體又有如外星人般的思考以及古靈精怪的性格，要理解我有點難度。因為當我長篇大論時，他不見得有耐心聽，他只想知道結果。我解釋工作行程時，他不想知道細節，他只關心哪一天可以跟他吃飯、哪一天不能。雖然我們幾乎無話不聊，什麼話題都可以討論，但是就像朋友一般，其實很少有深度心靈層面的溝通。

漸漸地我發現我其實不必和他說明太多工作的事，不必解釋我對未來的規劃，不必讓他理解我正在進行的計畫，我只要和他吃飯、逛街、旅行，享受在一起的時光。好的伴侶一定要能夠聊天、能夠陪伴、彼此支持與尊重，因此我覺得這樣就已經足夠了。理解與否，真有那麼重要嗎？

或許很多人曾和我一樣有過這種迷思，以為非要找一個懂我的人在一起不可。然後，當你發現對方不懂你的時候，你會失望會失落會寂寞，你開始抱怨、與對方產生矛盾衝突。事實上，有時候我們連自己都不懂自己了，怎能要求伴侶一定能懂我？而當我不強求別人一定要懂我的時候，我感覺關係反而更自在自由。不能理解沒關係，至少尊重我。除了伴侶之外，我還有家人、閨蜜、好朋友，每一個人只要能理解我一部分，我也就能從他人身上獲得足夠支持的能量了！

我的另一半不是我的靈魂伴侶，他常送他喜歡的東西給我，而不是我想要的東西；他有時候用自以為是對我好的方式對待我，卻讓我啼笑皆非；我跟他說太深奧的話題，他會打斷我或沒有耐心聽，我帶他去看藝術電影或歌舞劇他會睡著。但是我知道他很愛我，懂不懂我似乎就不是最重要的事了。

靈魂伴侶有時候可遇不可求，不去糾結於彼此非要達到何種程度的了解，其實只要能夠相愛和相處，也能體會其中的幸福和美好啊！

到這裡找艾姬……

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