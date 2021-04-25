對待男人，女人要聰明而不是精明

上禮拜在網路上看到一則新聞，大意是老公去提款機提了1000元新台幣出來，結果下一秒立刻收到老婆的關愛電話：「你不是幾天前才提領一千元出來嗎？怎麼又提錢？」老公解釋：「因為清明掃墓所以買了七百多塊的貢品」，結果老婆又問：「那皮夾裡還剩下兩百多塊，幹嘛要提錢？」而當他質問老婆是如何知道自己提錢的記錄？老婆回話：「這不重要，你也不需要知道」，諜對諜的感受讓他大喊婚姻真刺激！

我們都希望自己成為聰明的女人，尤其是在談戀愛或經營婚姻，聰明表示能緊抓住男人的心，能在愛人面前散發魅力，能掌握美好永恆的愛情，能不吃虧也不被另一半吃死死⋯⋯，而在父母長輩耳提面命之下，聰明的女人也必須善於理財，俗話說「有錢的男人會作怪」，所以若要發揮聰明才智，首要任務是先管理男人的錢財，最好手還沒伸進他口袋，他就已經主動把錢掏出來，而且是全部，表示男人對妳是死心塌地，那麼妳才是真正聰明的女人。

然而，「聰明」跟「精明」卻時常處於模糊地帶，分寸，拿捏得恰到好處是聰明，拿捏得過當則是精明，依我看，對待男人，精明的女人不如聰明的女人，因為精明會帶給男人壓力，沒有呼吸的空間反而想往外出走，只會傷害夫妻和氣。新聞事件裡的老婆就是太過精明，如果她夠聰明，應該是知曉老公用錢動向而不戳破，默默觀察，明明一切都在掌握之中，卻讓老公以為仍保有用錢自由，才是上乘的高竿。

若把男人比喻成風箏，精明的女人只會緊握住手裡的風箏線，而且不敢放長，認為線就是要短才看得牢固，卻造成男人無法飛高；聰明的女人雖然也是緊握，但懂得把線放長放遠，給予男人充分自由，讓他遨遊在廣闊的天空，卻永遠翻不出她的手掌心，不致於線斷掉回不了家。

對男人施展精明還是聰明，端看一個女人的智慧，也看出她待人處事的自信。整體來說，對於男人，精明的女人只敢「收」，聰明的女人懂得「放」，男人畢竟是雄性動物，需要擁有一定程度的主導權，如果老婆把老公能決定事情的權利通通沒收，能花用的錢財通通充公，那他恐怕就淪為「妻寶」，久而久之會覺得失去自我，婚姻如同枷鎖，家庭如若牢籠，老婆彷彿典獄長，要嘛變得唯唯諾諾、沒有主見，要嘛覺得「不自由，毋寧死」，上演越獄風雲，跟著外頭願意把他捧上天也唯命是從的小三遠走高飛。

對待男人，女人千萬要聰明而不是精明。精明好比自己在婚姻這條船上鑿洞，自作聰明，以為這樣能讓船開得快一點，卻不知反倒讓它沉得更快；聰明則是讓老公為船掌舵，自己幫襯著划漿，老公自認控制方向，卻其實也需要老婆的幫忙，能讓婚姻駛得萬年船。

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