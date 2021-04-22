▲有種人對外人或陌生人很客氣，客氣到吃了虧也不吭聲的程度。別假裝善解人意了，你只是沒用而已。（圖／shutterstock）

有一種人是這樣的：對外人或陌生人很客氣，客氣到一種吃了虧也不吭聲的程度。

比如說，排隊被人插隊，算了，

比如說，網購賣家寄錯了貨物顏色，算了，

比如說，朋友借錢沒還，算了。

或許心裡會有點不開心，但是你會告訴自己，說不定人家有苦衷呢，反正對方也不是故意的，自己的損失也不大，做人何必這麼愛計較。

性格隨和是好事，但有趣的是，當你的另一半知道這件事，往往不是誇你善良，反倒是不斷碎念或責罵，甚至非逼著你去把錢給要回來不可，於是在那一瞬間，你好像變成了世界上最巨型的冤大頭，而伴侶則好像成為地球上最錙銖必較的利己主義者──當然每個人性格不同，可是讓你們倆大吵特吵的，只不過是幾百塊又不是幾百萬，有那麼嚴重嗎？

其實，嚴重的是你們在交往的過程中，彼此累積的怒意。

如果說別人是一面鏡子，那麼，戀愛之前我們都希望另一半是白雪公主裡的那面魔鏡，照出的永遠都是自己最美好的那一面，但交往久了卻會發現，伴侶往往是面照妖鏡，總是映出了你最醜惡的那個部分。很多時候我們在社會上吃了點小虧，回頭告訴自己的另一半，多多少少有點討拍的意味，而另一半不願意安撫、反倒裝狂的原因，說穿了是因為意難平。

怎麼你這麼懂得體諒別人，卻不懂得體諒他？

怎麼你對別人很隨和，對他卻斤斤計較？

怎麼你會幫別人想，覺得別人忙中出錯就算了，而他忙中有錯時你卻揪著不放？

伴侶的吶喊是：少來了，別在那裡裝好人，你才沒那麼善解人意，你只是沒用！

可是沒用又怎樣？

說坦白話，我們都有沒用的部分，有些人很容易害羞、有些人怕起衝突、有些人害怕他人的眼光……，每個人都有弱點，如果你選擇改變，那當然很好，如果你選擇不改，也沒什麼關係，但前提是你要認命。

什麼叫認命？認命的意思是，知道自己吃虧的原因，是因為沒本事，而不是人太好。

我們常常用隨和啊、不愛計較啊、脾氣好……等等的理由，掩飾著自己的懦弱，然而我們心中都有某一個角落，知道自己是在自欺欺人，所以就轉頭就向伴侶討拍，希望伴侶能「認證」你的善良，完善你的自欺，如果對方毫不留情地戳破你，你就覺得他不了解你。

但往往，另一半比你更了解你的缺點。

我記得有次看社會新聞，是一位女性從某位工程師宅男手上騙到了上百萬，她其貌不揚，但卻很善於抓住人心，比如說她會對宅男說：「你就是吃虧在不懂得甜言蜜語。」

那位宅男當然不懂得甜言蜜語，但其實，問題真正的核心是，那個宅男完全缺乏社交技巧，分不清一般人的客套話或真心話，這樣的人其實很難相處，不是說他是壞人，而是他就像是個完全不懂規則的人，誰跟他都玩不起來，可是他卻用「我只是不懂得甜言蜜語」來逃避現實，才會最後被騙了幾百萬。

很多時候，我們覺得另一半講話刺心，明明他是最親近的人，怎麼說話比誰都難聽，但也許，就是因為足夠親近，他才能比誰都看清你吧。

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