談戀愛不該選擇性忽略問題！4點「情侶吵架指南」　勸你有話就該說清楚

「我們感情很好，都不會吵架」這句話可能代表你與另一半是天造地設的伴侶，也可能只是你們選擇性地忽略問題而已。不想要替你們的關係埋下恐怖未爆彈，以下四點「情侶吵架指南」你絕對要記住！

1. 有話就該說清楚

很多人以為吵架只要忍一時就能「大事化小，小事化無」。實際上，問題並沒有被解決，只是暫時延後了而已，在未來終究會有引爆的可能。

不論是情侶、夫妻、朋友、家人、同學、同事，在任何的人際互動中都可能會產生矛盾與爭執，這些情感的衝突其實也是溝通的一種方式，讓我們講出心中真實的想法。即便當下可能會讓氣氛有些難堪，但當情緒過後靜下心來好好溝通，你會發現彼此可以更真誠的說出心裡話，讓你們感情變得更加融洽。

2. 說出想法而不是給出結論

在吵架時，情緒的起伏往往會讓我們失去耐性，急著要用自己的意見來壓過對方。「你為什麼不能聽我說？」「我不喜歡你這樣做。」這類的氣話也許聽起來相當理直氣壯，但實際上只是單方面的施加壓力，逼迫對方照著你的意思來。

深呼吸，把這些結論式的氣話收回去，將心中的感覺說出來，才能交流彼此的意見與想法，找到彼此在意的點以及需要解決的問題。

3. 除了說也要懂得聽

既然吵架是一種溝通方式，那麼除了說之外，更重要的是去聆聽對方的想法。不論生氣的是哪一方，當宣洩完情緒後，都需要聽聽另一方所給出的回應。

在吵架當下，絕對不要把注意力放在別的事情，比方說：滑手機、玩遊戲、看電視……等，把你的精力留給另一半，才能讓你們確實地溝通到位，避免因為瑣事再度引起爭端。

4. 試試看換個角度

固執己見，絕對不是溝通時應該要有的心態，尤其是當你在氣頭上時，更需要靜下心來，從對方的角度來看待你們的爭執。死守著自己的觀點與想法，只會讓你像是一個頑固的木頭，阻礙了彼此繼續前進的道路。切記，良好的溝通絕對不是讓對方聽令於自己，而是在不同的聲音裡找到共通點，逐漸變成美妙的和聲。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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