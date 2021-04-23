作家H：和男友論及婚嫁，但是最近很少發生關係，是因為不夠愛了嗎？

▲和交往七年的男友論及婚嫁，但是最近卻很少發生關係，是因為不夠愛了嗎？（圖／shutterstock）

您好～想詢問您。我有一個男朋友在一起七年多，但常常會因為我交友的問題，可能他會發現對方喜歡我說了一些話，而我不懂得去拒絕別人，還跟別人出去玩什麼的，他就會覺得回家後我對他的態度不一樣，所以就偷看我的手機，就發現我跟對方的談話方式，沒有去區分那個界線（最近遇到的對象是個T）蠻喜歡跟T相處的感覺，或許是因為新鮮⋯⋯因為他相信我，但看到那些訊息，他覺得自己很傻，相信一個人卻被這樣對待。

但我們最近已論及婚嫁，也開始準備，七年多的感情，真的很難說放就放，有時候也在想自己可能已經不像他那麼樣的愛我，是不是真的該放手給他去尋找他要的幸福。但如果真的跟他分開了，想到家人朋友可能會非常地不諒解，我也不知道該怎麼去面對這樣的壓力，而兩個人就一直在這件事上拉扯，他覺得我會改，但可能我只是因為喜歡交新朋友，所以可能會有類似的狀況再發生，而我們交往到後期，也很少再發生關係，我自己可能會擔心懷孕或什麼的，或是他碰我我也沒有很大的感覺，是我自己的心理障礙無法去克服嗎？還是就是因為這是不夠愛？

老師請問您這個狀況到底該怎麼解⋯⋯是再這樣走下去到結婚，再度找回戀愛的感覺，還是趁現在還可以停的時候喊停呢？在一起時間久了，有時候都不知道該怎麼分辨到底是愛還是習慣⋯⋯

希望老師可以給我些意見，謝謝您。

H這樣說

談戀愛到一定的程度，的確會出現疲勞的狀態。只不過妳的信裡面似乎可以看到更多的問題。

諸如：妳交朋友的態度！又或者是，妳面對是否要分手時，擔心的不是自己的喜惡，卻是身邊家人朋友的不諒解。

在交往男女朋友之後，如果妳不是所謂的開放式關係，那麼建議妳，最好和新朋友的來往，可以保持一個安全距離。不是不相信妳的忠誠，而是擔心別人有可能會因為妳的魅力愛上妳。如果是因為這樣的話，原本單純的兩人，因此出現一些變數，反而關係就複雜了。

至於考慮是否要分手，真的無須在意家人朋友的感受。如果妳只是因為擔心旁邊人的眼光，進而押上自己的幸福，要不就是一輩子痛苦，要不就是短時間後要處理麻煩的離婚手續，兩者都不是好事！

最後妳問到這事情該如何解？絕對不會是先進入婚姻才找回戀愛的感覺，因為婚姻只會讓妳的戀愛感覺跌停板，如果目前已經在愛情路上卡關，適度地將距離拉遠，或者先分開兩地，暫時減少接觸，可能比較有機會看出妳到底只是因為疲乏，或者妳其實根本對對方的戀愛感，早就消逝！

祝福妳。

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