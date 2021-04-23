談戀愛不只是生活「當然要激情」？鄧惠文曝：你只想要他以你為中心

當演員李千那默認戀情後，對象是元介受訪時卻表示「她很希望愛情，我很希望生活」，透露感情疑似變調。究竟談感情到底要的是愛情還是生活？

愛分為陪伴式的愛與激情式的愛兩種，海苔熊分享國外調查「一個人的激情期可以有多久？」，算出標準差為最少三個月，最多大概是三年，意指大部分的人在三年後的確激情會減少比較多。而當兩人的激情模式對不上，就有可能產生「對方是不是不愛我了？怎麼變得比較冷淡」。

有些人想的愛情浪漫，當中的意思是「我很重要，你要把我當成很重要」，鄧醫師一針見血說道。如果對方覺得自己生活中的事情比我重要，那我可能就覺得他沒有對我很熱愛、很激情。

譬如情侶剛開始交往時，男友不管多遠都會開車來接送，在一起幾年後，卻在意起油錢划不划算。女方進而產生「男友是不是不愛我」的念頭，而男方則無奈「我們不是以結婚為目標要省錢嗎？」這才是負責任的愛，一起省錢生活啊。

鄧醫師提醒，要參透「你是不是只想要對方以你為中心；而對方的生活是不是生活？」

海苔熊分享，剛開始戀愛時，大腦激素多巴胺很多，因此會做出許多浪漫行為，當多巴胺曲線開始下降後，就會做較多務實的生活。而多巴胺曲線是取決於你們的關係，所以為何新對象總是最美，因為熱情多巴胺會開始上升。

該怎麼突破「你要的是愛情，他要的是生活」？鄧醫師建議大家突破定義來看。兩人在一起心意非常重要，對某些人而言每天牽手、分享心事、出門前Kiss Goodbye等「形式」會讓感情增溫。但她提醒「不代表維持特定形式，感情就一定會好喔。」

有的人在人生不同階段衝刺，譬如海苔熊正在專心寫論文，此刻如果另一半每天找他散步、看夕陽，他可能不會覺得很浪漫；反之，這時另一半能夠好好陪伴、守護專心寫論文的對方，反而對被體諒的那一方來說是一種浪漫。鄧醫師強調我們要突破「用形式相處」，讓感情好的重點是互相有心意、能夠讀懂對方的需要。

既然真正讓人產生親密感的，是自己的目標能被了解。那你又真的了解自己了嗎？

海苔熊提出人類學家Helen Fisher的愛情性格測試（大家可以透過測試了解自己的愛情性格）。

開拓者性格 便是屬於多巴胺滿滿，喜歡嘗試有趣的事，不喜歡無聊。但海苔熊提醒若兩個開拓者性格相處，可能因較瞻前不顧後，生活易有較大起伏。

建設者性格 是生活規律，做事謹慎周全的人，善於事前規劃。海苔熊分享自己做過調查，該性格在台灣是最受歡迎的，不論男女有超過三成的比例都喜歡跟建設者性格相處。國外反而是「開拓者性格」愛好較明顯，他也分析因華人社會相較於追求快樂，更在意追求安心。

領導者性格 則比大多數的人擅於分析、邏輯清晰，但可能較無法同理他人。

協調者性格 在外屬於呼風喚雨，但需要有人在家安撫情緒或照顧，通常也接近《姊妹淘》粉絲及正在收看直播，會關注心靈上需求，想了解自己的人。不只在意別人的感受，也很容易接收他人情緒。以刻板印象來說，可被稱作「賢內助」。

「協調者」通常可能找「建設者」在一起，既穩定也可以走心；或可能會跟「開拓者」在一起，如：宥勝與其太太，一個向外冒險，一個往內顧家，可以互補。而「開拓者」與「建設者」則會選擇與他們類似的人。

不同性格的人想要被愛的方式，和對方想愛你的方式不同。鄧醫師提問，當你對愛情不滿意時，要如何營造甜蜜、滿足的親密關係呢？

海苔熊建議要擁有三個重要的時間：

1. 講垃圾話與廢話讓生活有交集

2. 認真溝通彼此的交心時間

3. 最重要的親密時間

鄧醫師總結還是「心」決定一切。不然對方講垃圾話的時候，你只會聽到垃圾，沒有聽到話。沒有哪一型一定最適合哪一型，也別只是牽拖與對方型不合。她提醒大家與其想著「天命天子」，應該要先了解自己，再與對方好好相處才是王道。