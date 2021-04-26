▲被笑庸俗也絕不空腹！你的30歲後，得現實需要「銅臭味」證明自己的努力及能耐！。（圖／蔡侑霖提供）

蔡侑霖專欄／被笑庸俗也絕不空腹！你的30歲後，得現實需要「銅臭味」證明自己的努力及能耐！

談薪水，不論是初入一家工作的面試，或是已在職數年，都是不容易開口的長期談判。一位朋友Sia在一家外商服飾品牌公司已在職兩年，想和老闆談加薪，詢問我的建議。她是市場部門的行銷專員，工作能力算好，卻不擅長言談、對話。然而，北漂臺北五年，也有不少現實的經濟壓力，光是房租與生活開銷就足以讓她喘不過氣。

這位朋友已多次詢問「如何談加薪、談福利」，熬夜寫了三頁文字述說自己對公司的貢獻及優點，卻無法鼓起勇氣約老闆討論加薪一事。我彷彿是她聘請的半仙，提出的建議已不勝枚舉，但她始終無法落實，就算撰寫了又臭又長的「陳請表」，懇請部門主管及人資長高抬貴手，為自己加薪謀福利、升遷當主管。

然而，她的直屬主管看了她的「陳請表」後，儘管工作上的頻繁互動，對她的請願仍避而不談，甚至為她增加許多工作量。一天下班後，她鼓起勇氣走進主管辦公室，想詢問對方是否已讀了她的郵件，主管帶著嚴厲眼神不耐煩地回應，她卻只是摸摸鼻子離開。

上位者選擇不開啟對話，正等待她主動為自己爭取。你認為自己值得的多少薪資、該得多少福利，心裡也該明確地衡量出結果，才得以談判。主管面對眼前毫無重點的「陳請表」，不知對方是懇求加薪或爭取主管職缺，長期下來也失去耐心，屬下盼望的「指日可待」只是她眼中的「有機會再說」。對於自身加薪，放些錢在身上，難道不好嗎？該努力的，該拉下臉的厚顏，其實是為自己的努力去爭取合理的報酬，並非「害羞、丟臉、不好意思」委婉般得過且過；不爭取，說穿也只是義工般不求回報，越做心越累，毫無對等成就感。

你得比老闆更清楚自身優勢，過程要費心，成果不上心

身為對於未來發展有期待的人，若無法解除自身的恐懼，只會內心小劇場影響判斷。明確知道自身權益及自我價值的人，要談加薪要費心，但不要太上心。「沒膽」的談判只會白白浪費彼此時間，卻多了日後相處的尷尬氛圍。

談加薪，肯定要有備而來！談加薪、升職之前，也要確定自己的本事，是否有驚豔突出的表現、KPI績效也令人信服。身為一個公司職員，你對該職位的貢獻、未來有價值為何，你得比老闆更清楚，不然談判也只是一場空談罷了。

談加薪要看好日子，為自己打一場漂亮的勝戰

直接會談磋商，絕對比郵件更有效率，也更能表達自身的理念。得到和主管對話的機會，請以明確的簡報方式呈現「有利文件」，有限時間內複習你曾有的「貢獻」以及「獨家優勢」。圖說方式更簡潔扼要，千萬別用字數過多的「陳請表」呈報，就算是重點不要重覆劃三次。言語不需太繁複，簡潔扼要地傳達有邏輯的內容，對話要有自信的氣勢，不要唯唯諾諾、口是心非。再者，請將日期與時間安排在主管能喘息的時間，別安插在會議之間，一來是對方無裕餘思考你的需求，二來是緊迫時間內難以切換情緒，被加薪的勝算就不大，不是被延遲就是被放人「有空再探討」的地步。

然而，簡報中如何說明你的訴求也是一大重點。別將「需要用錢」、「個人開銷大」作為加薪的理由，這將是「加薪我才能留下」的情感勒索。對於主管、老闆來說，誰都需要錢、誰開銷都大，但肯定會進一步認定這前提不僅難以說服他讓你加薪、升職，甚至覺得只是討拍、求關愛的行為。

迅速讓對方抓住重點，一目瞭然地看見你的價值及需求，就是加薪談判的最有效方式。

不論在哪個位子上，請先保有自己的專業價值，並持續加值

夢想擺人生第一順位，卻越來越窮苦、越來越不開心嗎？年輕人當然要有追求夢想的重量，但若只能對他人生活質感稱羨卻眼高手低，窮到只剩夢想嗎？生活只求「有收入就好」，你的工作價值和人生都是雙輸。

現實生活中，許多窮忙族只生活重質感、一點苦也不多吃，日常就是逛街購物、吃飯喝酒，醒著的時候都在抱怨社會不公不義，老闆、上司總是對你不夠好，人生斜槓吃不消。在吃苦耐勞的年紀時，只剩下不切實際的夢想，沒有志向目標，單純追求表面的一切，苦日子自然就來報到！

過度「自我感覺良好」，只會讓年紀輕輕的你故步自封，錯失眼前的機會。走不到到實現夢想的階段，就會先餓死於半途。時間才是你借貸後難以償還的利息，中年後少了年輕人勇往直前的自信，只剩下現實的苦楚。

你的態度，決定你往哪個前進的方向。花時間耕耘，得到的豐收也自然瞧見。我們這世代的年輕人，花太多時間找夢想、卻常常背對嚮往的那個方向。夢想讓你有一餐沒一餐的，卻得追趕生活，窮忙一生。

在最好的年紀，你窮到只剩下理想？

許多剛畢業的年輕人，憧憬出國看世界，甚至期待「邊留學打工，邊找人生道理」。你先是逃避現實，現實也會給你公平的交代，不論是好是壞。對於自身在職場上的定位，你要先明白，不是出了國就肯定能得到和其他人不同的待遇、機會。

最好的年紀，你必須為你為自己的職涯打算，你的人生，要過成什麼樣子？選擇享受玩樂、得過且過，代價可能是後悔。社會及長輩勢必令人反感且刺耳，但一旦燒光青春的本錢，這番頓悟的代價，才高到讓你難以追回。

生活追求樣樣好質感，拿前途來換，真的值得嗎？

宣傳廣告上常說的「你值得最好的」，有種種的經濟前提。你追求最好的，只要用力刷信用卡，寅吃卯糧也能過著虛偽的好日子，或許是為了滿足、餵養他人的崇拜及盲從，在網路社群上戴上面具，和「生活儀式感」混為一談。

失去未來、沒錢過好日子時，夢想只是自欺的空殼，存款是不會欺騙你的實在答案。有了基本的經濟基礎，你才有本錢談夢想，甚至付諸執行。其實，夢想原來有延後實現的可能，但自己得先要有累積實力、累積財力的前提。世上，當然有許多能者一邊實現夢想、一邊賺錢工作，更高端的強者則是讓夢想成為工作。實際上，幸運的機會少之又少。

談到錢，先釐清自己的方向，不要如蜜蜂般早出晚歸地窮忙，踏實地規畫人生下一步，工作得來的成就和價值，會讓你看清夢想的模樣。好好地工作，那才是實現夢想的前提，不因夢想而荒廢工作。這年頭，「銅臭味」不是一件壞事，對於遙不可攀的理想及做不到的夢想，務必轉換為可行的目標，三十歲的預備起，這些可是很實際的成果，別讓日以繼夜的辛勞變成無回報的酬勞，時間久了，厭世、每況愈下也只是剛好而已。

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