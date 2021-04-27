告別「巨嬰症」：不要期待別人來懂你，你才能更懂得疼惜自己

前幾天我在網路上看到了一篇文章，內容大概是說有一個兩性專家分享了一本書，她把書裡面的一段話劃線：「在親密關係中，女性最深層的慾望之一是：即便不需要明言暗示，她的男人也懂她」*，並且在後面舉例說明很多時候，女人要的東西她並不一定會直接告訴你，而是用行為表達，這就是為什麼男生要會察言觀色，而不只是關注女人說了什麼。文章一出來之後，下面分享和罵聲連連，有人說：「都什麼時代了還分享這種公主的文章」、也有人說「想要什麼就直接講，還要讓人家猜」等等。

為什麼我們總是心口不一

老實說，我覺得她說的的確是一種存在的現象，很多時候我們心裡面有一些需求，但不一定會直接表達出來，很可能是因為害怕被對方拒絕、害怕受傷、甚至害怕自己成為別人的拖油瓶，所以就選擇講反話、甚至是沉默不語，然後希望對方能夠猜中自己內心最深層的那個需求。事實上，古時候就有人探討過這個現象了，就是傳說中著名的55-38-7黃金溝通法則：

Mehrabian（1971）在《Silent Messages》提到：「我們的溝通，有55%是來自於身體語言（body language），有38%來自於語調（tone of voice），只有7%來自於說話的內容（actual word spoken）。」**

換句話說，當女人跟你說「我才不想要你陪我」，表情傲嬌、聲音帶一點生氣可是卻又沒有要離開的時候，你可能要在心裡面打上問號，因為他的語言可能沒有傳達他真正的意思，而他心裡面的意思可能是：「我希望你陪我，如果你可以哄我的話更好。」

真的是這樣嗎，這法則後來找到很多人誤用，所以Mehrabian特別提醒這個法則有許多值得注意的地方。首先，這個法的僅適用於言行不一的時候。你可以想像一種情境是，女人不想要男人陪他，而且是真的不想，就會叫他趕快走；除此之外，這並不是女性獨有的特徵，男人很多時候也會「嘴巴上面不說，但是心裡面很在意」、甚至是很在意一個人，但是會選擇說反話（你可以參考最近很紅的電影《當男人戀愛時》）。最後，他做的研究源自於他特殊的實驗情境，然後根據這個情境推導出來的法則，有很多無法類應用到真實情境的部分。

換句話說，想要被能理解、甚至是期待「不主動說明，對方就能夠理解我們的需求」，的確是很多人心中的渴望。這渴望的來源有許多種可能，其中一種來自於小的時候，我們還不會說話，只會哭鬧，可是只要一哭一鬧，家人就很努力的去猜想我們要的是什麼，然後我們需求被滿足了，就不哭了。

溝通的四個原則

可是隨著年紀越長越大，我們慢慢被鼓勵要表達自己的想法，學會了使用語言，慢慢地練習溝通，甚至練習去覺察溝通的時候的非語言訊息，我們開始明白四件事：

有些需求真的適合直接說出口，不直說，你等了一輩子可能也等不到你要的。 有些事情只能夠用暗示的，直接說反而傷感情，這就是我們文化裡面的「默會知識」。 有些人習慣不直說，你可能就要觀察他的非語言訊息。 當你不懂對方模糊的訊息到底是什麼的時候，可以要求他直接和你溝通。

這四件事情彼此不互相違背，換句話說，隨著年紀長大，我們該學會的是「練習表達自己的需求」，並且「在適當的時候察言觀色」。

權力的落差

然而，這個文章之所以會引起大家的討論，還有一個沒有被看見的盲點，叫做「權力的落差」。我們可以思考一件事情，什麼時候你會選擇有些話不直接說，藏在心裡面，甚至用非語言來表達呢？或許有幾種可能，例如：

對方的權力比你大，你害怕直接說了之後可能會有不好的後果、或者是遭受到懲罰。想想你小時候想要去畢業旅行但是不敢跟爸媽講的情況，當時就是爸媽比你有更多的權力。

你的權力比對方大，所以你想要測試看看對方是不是「在你不說的情況下也能夠猜中你想要什麼」，如果對方猜中的話，你會有一種「他果然知道我要的是什麼」的感覺，但如果對方沒有猜中，你可能會生氣、悲傷、甚至許多的情緒反擊。更常見的情況是，倘若一開始你就習慣讓對方猜，可能隨著時間，他花在你身上猜測的心思變少了（畢竟生活當中還有很多重要的事），甚至不再像一開始一樣懂你要的是什麼了，你得直接說他才會做，你開始覺得他是不是不愛你了、進入了「自我驗證的預言」。

但不論是上面的哪一種情況，都涉及了一段關係當中，權方不均等的兩方。隨著時代的推進，我們已經跳脫原本刻版印象當中男尊女卑、甚至是男生追求女生、要去猜女生的心思那個年代的想法，主要是因為我們相信在這個時代，大家更可以平等公開的去表達自己的感受，而不要靠各種的圈套、測試和猜疑，來損害關係當中的信任。

想一想，如果在一段感情裡面，經常需要去猜測對方「真正的需求」是什麼，那不是很辛苦嗎？反過來說，如果你是一個不習慣「有話直說」的人，可能要想一想在這段關係當中是不是你把對方的位置看得太高了，弱化了自己，或者是說，在你每一次不敢開口的背後，有什麼樣的擔心和害怕，阻止你有話直說。

告別巨嬰症一般的愛情關係

「聰明的人，喜歡猜心，也許猜對了別人的心，卻也失去了自己的。傻氣的人，喜歡給心，也許會被人騙，卻未必能得到別人的。」——徐志摩《我的世界太過安靜》

當你總是等待著別人來滿足你的需求，期待別人來對自己好的同時，其實也是把「自己需求的遙控器交給別人」。其實，在別人來懂你之前，你可以先練習心疼自己、對自己好一點，把需求的遙控器拿回來。

當你終於不再期待對方主動地來懂你，當你終於明白，他了解你並不是這段關係的必須，而是兩個人需要一起的經營，那麼你才真正從「嬰兒式的照顧關係」當中長大，成為一個真正成熟的人。

註解

*這本書按照她的貼文，應該叫做《陽剛與陰柔》

**這個法則有許多誤用的地方，詳細的分析請參考這篇文章：《55-38-7溝通黃金比例？一個溝通法則的誤用》