談感情要的是愛情還是生活？鄧惠文、海苔熊曝「真正的親密感」：來自被了解

《鄧一個人咖啡》23日播出「你要的是愛情，他要的是生活」談感情到底要的是愛情還是生活？來賓兩性作家海苔熊帶來「Helen Fisher 愛情性格測試」幫助大家搞懂自己是屬於哪種戀愛性格，主持人鄧惠文更解析「我們要突破『用形式相處』」，讓感情好的重點是互相有心意、能夠讀懂對方的需要。

愛情與生活，難道兩者只能擇其一？引發網友熱烈討論，有粉絲提出「好奇不要愛情談什麼戀愛呢？」、「愛情跟生活的界定不一樣嗎？不是共存嗎」，更有粉絲表示「愛情是單指激情浪漫，還是包含了生活相處，這也是個定義問題」。引來有共感的呼應「這會不會是價值觀的不同」？

大家熱切互動時，海苔熊相當有感觸地提及，自己常與另一半互相分享「我／你做什麼事的時候，讓你／我覺得被愛？」他發現有時自覺被愛的原因竟讓對方很驚嚇！自曝當自己工作時不被另一半打擾，就覺得是種被愛。

鄧醫師提問，那該怎麼分辨，對方是惦掛你但沒吵你，還是根本忘記你的存在？海苔熊認為，你與另一半身處同一個空間卻感受自在，而不是默默感覺到對方在你背後有股火在燒、很焦躁；或甚至彷彿兩人沒有存在感，很像在平行時空。

吸引網友分享「生活相處雖說平淡是福，但這平淡的生活也要有時特別的安排，要有些儀式感，為平淡生活畫上一些顏色跟精采」，不少粉絲有志一同表示「好的情人也會是很好聊天的朋友」，因為「話不投機半句多」。

其中，做完Helen Fisher的愛情性格測試的粉絲提問：「如果喜歡的型和適合的型不同怎麼辦？」吸引了鄧醫師的目光，她表示其實喜歡不就是一種適合嗎？如果喜歡和適合出現差別，可能牽涉到「你夠不夠認識自己」？海苔熊則分享，他通常建議大家找喜歡的型，因為喜歡才有動力會想跟對方相處。

鄧醫師進一步分析，有時喜歡一個人其實是包含了「潛意識秘密」，可能在成長過程中有一部分的自己是無法發展的，喜歡上對方是因為他活出了自己嚮往的樣子，可能會想透過跟對方在一起，實現自己無法實現的那一塊，這種愛可能會很強烈、很深，但這畢竟是一種投射，並非是你的全部。

交往久了之後，你的主人格穩定度會受到威脅，進而兩人會有衝突。鄧醫師提醒，當喜歡和適合的型不一樣時，有時候要思考的是，自己是否有尚未整合的部分。她提醒，人還是要夠了解自己，沒有學會看清楚自己，在愛情當中會容易有很多誤會。