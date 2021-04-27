聚少離多注定悲劇嗎？自我撿測你是否適合談「遠距離戀情」

最近好多藝人傳婚變，而且原因都是聚少離多的遠距離造成的，例如馮紹峰和趙麗穎，超級漂亮的許瑋甯也被傳出和男友因長期分隔兩地，感情難以維繫而分手。稍有點年紀的男人回憶起來，也總能說出許多當兵的男生被兵變的故事，新冠肺炎疫情更讓遠距離的男女朋友減少見面機會，在相聚遙遙無期的情況，難道分手是唯一結局？莫非愛情真的就是敵不過遠距離嗎？

雖然大多數人覺得遠距離感情帶來的不安與寂寞感難以忍受，不過還是有一些人反而在遠距離愛情中感到自在，例如朋友W曾與現任老婆、當時的女友，因為工作的關係維持了五年遠距離戀愛，即使一年只能見上一兩次面，但感情依舊甜蜜，反而是結婚住在一起之後，因為生活瑣事起摩擦的機會越來越多。W形容他和老婆在遠距離的時候無話不聊，而且說的都是心裡話；但結婚之後卻漸漸無話可說，而且談的都是雞毛蒜皮，像W這樣的比較重視個人空間、獨立性又強的人，的確就很適合遠距離戀情，雖然我自己沒談過遠距離，但身邊朋友成功的例子卻非常多，他們都擁有以下這些特質，大家可以檢視一下自己適不適合遠距戀愛，如果符合的特質越多，表示你越適合；相對地符合的若越少，可能你就沒那麼適合了：

1.有一份非常熱愛且投入的工作：當大部分的精力都投入在工作上，就不會有時間胡思亂想。

2.有三個以上的興趣或好友：對方沒空陪伴的時候剛好可以去做自己喜歡的事，當生活圈不總圍繞著另一半時，就不會覺得他不在的時間如此漫長

3.不害怕獨處：可以毫無罣礙的獨自走進餐廳用餐，平時一個人也能自得其樂。

4.生病或脆弱的時候能獨自解決問題：自己搬家、獨自拔牙、被老闆罵，看清即使對方在身邊，能解決問題的依舊只有自己，就不會因為對方不在身邊而耿耿於懷。

5.不覺得一定要過節日：看到別人成雙成對的不會難過，看同事收花不會眼紅，只要愛對了人，情人節每天都過。

6.認為靈魂契合比天天膩在一起更重要：找個人陪很容易，找個人懂很困難。

7.你是一個細膩且善於溝通的人：遠距離不用心很容易變成制式化的早安晚安，所以要有察覺對方情緒的能力，更要用心溝通。

8.願意每天保留一段特別的時間給對方：即使那代表必須放棄和其它人出遊的機會。

9.有儀式感：願意不時經營驚喜給對方，是你們走下去的關鍵。

10.自我約束能力強：當出現吸引你的異性時，你有信心能保持理智，不會因為一時意亂情迷沖昏頭，遠距離意味著沒人管束，如果管不了自己，很容易就被在眼前其它的人事物帶跑了心

11.自信心強大：不會因為一時找不到對方就失去安全感，因為你知道自己的位置無可取代，才不會把寶貴的談心時間拿來刺探與爭吵。

12.性格豁達不計較：不會在「為什麼總是我得晚睡配合你」、「為什麼這次又是要我過去」之類的問題打轉。

如果發現自己不是那麼適合遠距離也無妨，辦法總是人想出來的，只要夠相愛，你們一定可以討論出儘早結束遠距離的方法。

我聽過最勵志的故事是：工程師為了想跟赴日工作的女友在一起，用半年時間通過日文N3，並找到一份日本的工作，雖然剛開始不是在同一個城市，但起碼假日都可以見到面；他賣力工作幾個月後跟長官談判，表示要調到跟女友同一個城市的分公司，因為他已經拿到了其它工作的offer，長官若不同意他就要跳槽，最後他終於如願以償，而原本不太贊成他們交往的女友媽媽也因此對他刮目相看，是悲劇或是喜劇都在自己，有愛就不要輕言放棄吧！

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