外遇的6個徵兆！提前知道另一半出軌

發現另一半外遇出軌，常會有種被背叛、痛心的感受，外遇其實讓很多家庭支離破碎，影響了很多小孩的成長過程，造成很多家庭的失散和不睦，到底外遇有沒有徵兆可以提前知道呢？

就像這陣子新聞鬧得沸沸揚揚的外遇問題，台日婚姻小愛與江宏傑的婚姻狀況延燒了一個多月，最近男方終於提出離婚訴求。從之前上節目甜蜜的模樣再到今日兩個人隔空對話，外遇對婚姻的殺傷力真的很大，即使外遇早有跡象，然而大部分的人還是無法接受，就像江宏傑第一時間仍舊選擇相信，還發表了仍舊愛老婆的宣言，然而這樣的話語還是抵不過兩人產生的裂縫，到底外遇有什麼徵兆可以知道？？

外遇出軌有些跡象是可以觀察和發現的，外遇可能會有以下六點徵兆：

1. 常常找藉口外出，容易徹夜不歸或晚歸：

通常一方無心於家庭，就容易找理由不回家，像是常常應酬或是朋友找出門都要小心留意。我有朋友的爸爸就是如此，常常應酬不歸，找不到人。過了一兩個月，某天他陪媽媽搭了很久的車，後來才知道是要去小三那裏逮人，也因為這件事造成了他從小到大的陰影。

2. 開始注重打扮和變得和平常不一樣：

相信這點大家應該多少會察覺，之前有篇新聞在描述老公外遇過程，老婆就有發現到老公突然很愛運動，突然減肥減很多，沒想到最後被發現是和年輕女生交往，所以如果另一半本來不注重儀表，突然很在意儀表和打扮就要小心了！

3. 常常接到神秘電話或是感覺到緊張：

如果另一半常常在你面前有電話不接或是跑到另一邊去講電話，就要注意一下了！因為通常有神秘電話都會很可疑，加上手機開始鎖密碼不想讓人看、偷偷摸摸傳訊息，這些點都是外遇的徵兆。

4. 見到你就不耐煩：

對很多事開始不耐煩、挑毛病找架吵，故意引起爭吵，一個不順他就一副想要離家出走的樣子，這些都是變心的徵兆，想要把氣出在你身上，找些生氣的點來吵架讓他可以外出。

5. 回來常常有洗過澡的味道：

通常有外遇習慣的人，會在外面先把味道遮蓋，讓自己可以神不知鬼不覺地瞞騙過所有人，殊不知外遇的味道是會被發現的，因為外遇之後的人會洗澡，因此只要另一半味道不太對勁就要小心注意了！

6. 有些外遇愧疚的人會突然變得溫柔和大方：

本來很小器的另一半突然很溫柔大方，還會突然買禮物送你，就像《婚詞離曲》裡面的男主角，外遇之前都會先討好大老婆再出門，裝作很貼心體貼的樣子，讓人察覺不出外遇跡象。

以上這些點都是可能外遇的徵兆，當然外遇的引起也並非一個人的問題，很多人探究婚姻會引起外遇的狀況，有可能是這段關係讓另一半無法感受到滿足，以及找不到自己的需求，外遇者容易對這段關係產生厭煩而對外尋求滿足感，容易被外在的人、事物所影響。

就像你一直對一個人想著缺點，想久了你也會認為對方充滿著缺點，引起你對另一半的不滿，加上日常生活沒有改變，都會讓一個人想要向外尋求新鮮感，如果想要預防外遇，第一點就是先從說出自己的內心話開始，坦承這件事對婚姻關係非常重要，兩個人如果害怕有些話說出口會影響，因為害怕不說出口反而才會影響這段關係，伴侶伴侶，就是陪伴的人的意思，既然都是最親密陪伴的人了，很多話更應該要學習說出口，讓對方知曉你的感受。

有人說：每段婚姻都有可能會「出差錯」，但主要是看你會不會付諸行動，有没有自制能力。只要你認同這段婚姻，願意對外保持一點距離，相信婚姻關係自然能夠維持得好！

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