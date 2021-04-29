生育率太低，只是我們對人生有不同的期望

每當生育率過低的新聞出現，女性就得被揪出來鞭，罪名不外乎是：吃不了苦、愛享受。

可是啊，愛享受有什麼錯呢？誰不希望日子過的舒坦一點，難不成這世界上有人的人生目標，就是把日子過得苦哈哈的嗎？

更何況，這樣的指責裡，隱含著最驚人的邏輯，那就是「有孩子的人生是吃苦的」、是「有孩子的人生是不享受的」──可怕的點在於，如果當父母的，不覺得陪伴孩子成長是一種幸福、不覺得生活裡有幼童的歡笑聲是享受，那將來孩子長大了，豈非要為父母二十年來的苦痛還債？

當然這麼說是有點誇張，但我要說的是，當你真正熱愛一件事情時，即使吃苦也是帶著甘味的，就像養隻狗，牠咬壞家具時誠然你氣得要死，但你會拍照留念，然後跟眾多狗友分享自家毛孩的搗蛋事蹟，還有，無論盛夏酷暑還是低溫寒流，你牽著狗散步時雖然滿心想著幹嘛這樣自虐，但看著牠開心彈跳還是覺得很值得。

「付出」本質上都是辛苦的，但是，養狗人甘之如飴的原因是，人生因為有了狗的陪伴而更豐富、更幸福。

可是，陪伴是需要花費大量時間的。

有次我看一個網路節目，講到父親或母親帶孩子大不同的事，來賓舉了個很有趣的例子，她說，如果女廁裡出現了一個小男孩，大家都知道那是跟媽媽來上廁所的，其他使用廁所的女性不至於感覺不自在，媽媽也不會覺得小男孩上女廁有甚麼不對，可若場景換過來，是一個爸爸帶著小女生進男廁呢？上廁所的男客人們恐怕紛紛開始遮掩，當爸媽的也會擔心小女孩看到那麼多雞雞會不會造成心理創傷，我的意思是，即使輿論再怎麼鼓勵兩性平等、政策也讓男性有育嬰假可以請，但社會就是還沒準備好。

更何況「陪孩子成長」不是那麼容易的事。我有朋友很喜歡小孩子，所以她全心全意地陪，孩子小時候，她帶著BABY一起去上很多課程，像是母嬰游泳、親子瑜珈，享受著看到寶寶第一次會使用自己的二頭肌了、第一次在水裡開心的笑還對著池水吹泡泡了……等時刻。

當然她是幸運的，因為她和先生的工作型態和收入都足以支持這樣的消費，不過她的長輩們對這些花費瞠目結舌，因為多數的老人家都覺得孩子長大後根本不會記得這些事，有這種錢不如存起來，將來送孩子出國去念書。

是啊，孩子的確可能不記得，可是父母親會記得啊！如果當父母的，不能享受快樂的育兒時光，那麼生孩子對父母的意義是什麼呢？難道只是傳宗接代？

我的意思不是說必須要有如此高的消費水平才能生孩子，而是對多數人而言，不想生孩子的理由，與其說是沒錢，不如說是沒空，你想想，下了班之後，急就章的催孩子寫作業、練才藝、洗澡，然後孩子差不多就該上床睡覺了，好不容易捱到假日想親子同樂出遊，大人小孩都累得只想睡覺，更何況假日也就兩天，顧得了親子感情，那夫妻感情呢？更別提各大節日還得孝親。

我們都是這樣長大的，回想自己的童年，快樂嗎？回想自己的爸媽，是快樂地看著你玩耍，還是永遠皺著眉頭盯你功課？不是說以前那樣不對，而是時代在變化，現代的人脫去了傳宗接代和養兒防老的觀念後，對於「有孩子的生活」原本就會有不一樣的要求和期望。

我知道一定會有人說，這就是現代人過得太爽、要求太多了，以前都可以，為什麼現在不行？嗯，以前也都不搭車，去哪裡都靠兩隻腳，以前別說掃地機器人，連拖地都要跪在地上抹，你想回到以前嗎？如果不想，就別逼他人回頭當古人了。

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