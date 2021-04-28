性愛問券調查：你們在性事上的適配度高嗎？

▲常聽到情侶夫妻抱怨：「我們性愛關係不協調」。透過性愛問券調查看看，你們在性事上的適配度高嗎？（圖／shutterstock）

常聽到情侶夫妻有所抱怨：「我們性愛關係不協調。」不協調的情況有很多種，可惜多數人不習慣面對和討論溝通，最後就是走向無性生活以及關係破裂的結局。我想像一下如果有個簡單溝通問券，像是調查彼此的性格、興趣、星座一樣，能知道你的砲友、性伴侶、另一半的習性和喜好，應該是什麼樣子呢？

1.關於情境：

喜歡在家裡？在Motel？能接受車震？戶外野戰？

有些人需要隱私和安全感，有些人則熱愛刺激與挑戰。每個人對情境和環境的接受度不同，如果一個保守、一個開放，又不願溝通清楚的話，可能造成誤會或不好的回憶。

2.關於儀式感：

做愛前一定要先洗澡嗎？事前事後可以共浴嗎？一定要脫了衣服才能上？

有的人有潔癖，做愛前一定得洗澡清潔，有的人可以接受臨時起意的激情。有些人一定要共浴，有些人則不習慣。沒脫上衣就做，對你來說是猴急不尊重，還是偶而的飢渴熱情也可以？

3.關於前戲：

需要熱機嗎？時間大概要多久？喜歡什麼方式的前戲？

前戲對多數女性來說很重要，要有一些調情才會濕潤，也比較不會性交疼痛。前戲可以是親吻、愛撫、口交。喜歡大量的親吻嗎？喜歡被愛撫哪些敏感帶？可以接受口交或被口交？

4.關於體位：

喜歡哪種體位？傳教士、後背式、女上位、湯匙式、站立式還是其他？

體位除了個人喜好之外，有時候也要看對象。例如身高體型差太多的，就可能有某些體位不太適合。除了雙方感覺舒服愉悅之外，也要考慮到彼此的體能問題。

5.關於遊戲：

性愛也可以像遊戲般有趣。接受各種情趣玩具嗎？喜歡情趣內衣或角色扮演嗎？有些人喜歡簡單快速滿足慾望，有些人則勇於嘗試，以各種新奇玩具或道具幫助探索、增加快感。這部分需要溝通才知道雙方的適配性如何，否則也可能變成一個人玩得很開心，另一個人不耐煩地翻白眼只想問：「你好了沒啦！」

6.關於安全：

安全值得討論。有預防性病以及懷孕的措施嗎？能接受稍微刺激的性愉虐活動嗎？輕如打屁股，重如束縛綑綁甚至較危險的窒息式性愛。特別是有性愉虐癖好的人更需要在事前溝通好雙方的尺度和程度，才不會在過程中發生誤解而造成憾事。

7.關於後戲：

完事後累到呼呼大睡可以嗎？喜歡在性愛後吃點東西？需要一起聊天溫存讓彼此在心靈上有更舒服的感覺？能一起洗澡也很好？有時候後戲甚至包含離別後的聯繫。大部分女性很需要但大部分男性會忽略的後戲，對於在乎感受的人來說或許也是個關係能否繼續的關鍵喔！

這是我能想到的性愛適配性簡單問券題目，雖然不是正式的調查，但也能幫助情侶夫妻和性伴侶藉著題目方向想一想，你的對象和你在各方面適合嗎？

到這裡找艾姬……

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