長大就是，懂得將溫柔留給值得的人

活著，本身真是一件很考驗EQ的事。

工作上常需要跟很多不同領域的人溝通，有人溫柔就有人粗暴，我覺得那沒有對錯，反正誰不欠誰，他可以粗魯你也可以無禮，個人選擇罷了。

雖然說得瀟灑，其實自己也生了半顆玻璃的心，有些人說話就像一根刺刺戳戳的木棒捅來，挨了記悶棍還得保持禮貌與熱情，表示自己是個成熟的大人。

說不定還要失眠老半天，檢討自己真錯得如此離譜？或者又想問，人跟人之間為何處處擦傷，處處不體諒？

人大概都是受傷後才懂得要長大。我揉著心頭看不見的瘀，忍不住細細反省，自己難道不也時常如此嗎？尤其面對家人伴侶，什麼醜話就潑啦的灑出去，也不管修飾不管傷人的，自以為的直來直往，肯定也讓他們心頭挨了記悶棍。

尤其啊，很多時候忙著應付此起彼落的訊息，遠在南部的父母又正好打電話來，接起來總是沒好氣，一句「幹嘛啦很忙」；要是父母是沒事想聊聊、問你最近幹嘛，忍不住一句「吼很忙啦還在跟我講這些煩耶」搪塞過去，匆匆忙忙掛了電話。

哎，真不知道自己為什麼把和顏悅色留給無關緊要的生份人，卻連好好聽完一句話的耐心都不給最深愛的人。

某天我正忙著講座分享，瞥見手機有媽媽的未接來電。忙得暈頭轉向的當下，其實很想置之不理，但還是傳了訊息過去，說明正在忙，請她傍晚再打。

才剛忙完走到捷運站，手機立刻又響起。雙手大包小包左支右絀的我，一接起電話差點又要發脾氣，轉念一想，急轉了語氣。

幸好那一秒壓抑了自己的壞脾性，媽媽打來是要告訴我一件很快樂的事，她的語氣美麗得像一支舞，彷彿生命中不曾發生過這麼美好的際遇。

我很慶幸，沒有破壞了她一整天的好心情；我很慶幸，正在練習無論如何忙亂，都要對深愛的人和顏悅色，沒有讓她又無端受到波及。

真正的長大，並不是讓我們愈來愈忙碌，忙到忘記溫柔與同理啊。

向某些粗魯無禮的過客保持禮貌，多半是為了生存的妥協。（畢竟多一事不如少一事，寧可受氣也不想因此收入或考績受到影響吧）雖然那必要，卻不值得花掉我們太多力氣。偏偏，我們都容易不小心花太多時間在無關緊要的過客身上。

就因為生活是這麼的不容易，真心和溫柔都愈來愈難得，愈來愈珍貴，更不該輕易浪費。於是當我們懂得把真正的溫柔、傾聽的耐心都留給值得的人，才稱得上是成熟的大人。

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