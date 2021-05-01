▲5個「真心換絕情」的徵兆，是時候換個對象了！醒醒吧！你只是過客。（圖／shutterstock）

醒醒吧！你只是過客 5個「真心換絕情」的徵兆，是時候換個對象了！

為愛付出聽起來相當浪漫，但如果只是一味的單向付出，完全沒有收到任何的回饋，你願意接受嗎？不少人覺得只要用心追求，就一定可以打動對方，但事情往往不是想像中那樣簡單。以下5個「你只是過客」的徵兆，別再讓自己的戀情碰壁了！

1. 你總是邀約發起人

這應該算是一個相當明顯的徵兆，當你總是主動提起邀約，對方只是被動接受時，就表示他對見到你這件事沒有太多的期待，甚至對赴約感到意興闌珊。每個人都會有忙碌的時候，但總會有辦法擠出時間與心上人見面；如果對方總是忙到沒空見面，那就可能表示你不是他心裡的那個人。

2. 他在你面前從不認真打扮

「為悅己者容」可以說是男女通用的法則，如果女生在你面前從未有過任何的「打扮」，就表示你可能沒有被當作對象來看待。當然，這也有可能是他對於穿著打扮完全不在意，到哪都穿著同樣的T恤及運動褲（機率頗低就是了）；但假如事實並非如此，那麼對方可能只是想與你發展普通的友誼關係而已。

3. 他會和你分享一切心事

你可能會覺得，對方願意跟我說這麼多心事，不就代表他對我有意思嗎？但實際上，如果女生跟你無話不談，很有可能只是把你當成一個「可以談心」的好閨蜜。在曖昧的氛圍下，我們或多或少會有所保留，在試探與坦承之間來回遊走，營造出一種神秘感來吸引對方靠近，而不是一股腦地將心事全盤托出（那大多是在交往後才會發生）。

4. 他不會和你分享任何事情

跟前面一點正好相反，假如對方完全不願與你分享自己的事情，就表示他對你的信任感只停在「普通朋友」的階段。人會選擇與自己熟識、信任的對象分享心事；對於沒有那麼熟悉的人，就可能只會點到為止而已。

5. 他從未把你說的話放在心上

當我們陷入愛河時，對方的一舉一動、一言一行都會自然地被放大，你會很自然地記住對方的生日、星座、喜歡的音樂……等，更別提是說過的話了。當你發現他從來不記得你所說過的話，就算講了很多次也像是第一次聽到，就該認清現實尋覓下一個對象了。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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