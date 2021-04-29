作家H：你該打造的是一台無限循環的愛能量發動機，而不是單向式可提領的愛情帳戶！？

自從我將Clubhouse卸載之後，有時候反而會回想起一些，曾經在上面開房間聊天時，女性朋友們所提出的疑問！

例如我記得有個女生一進到我的房內，開麥就說：「我聽過一種比喻，愛情就像是開了個戶頭，然後每天都提領一點提領一點，提到最後，帳戶裡頭空了，我也就不再有愛他的動力了！」

我說：「妳應該要試著讓對方也存放一些愛的零頭在妳身上才是！」

她說：「我不想改變對方，因為那不是愛，我希望維持他的原貌，他想怎麼對我，就怎麼對我，因為只要他因應了我的要求，改變了他自己，那麼，這就不是愛了！因此我現在碰到這個困境，不管我遇到誰，只要愛提領完了，我就再也感受不到愛，最後就分開，也導致我對愛的悲觀⋯⋯」

當我反覆地講了幾段話，這位朋友依舊堅持己見之後，我就請她休息，輪下一個人發問了。

有時候，一個人的觀念，可以毀了一個人的一生。

諸如這個女生的想法，裡面除了「提領愛情」這個我忘了不知道是幾年前哪位專家提出的理論之外，我還察覺這位女性朋友對於「改變對方」這個詞的認知，和一般人有很大的出入。

「提領愛情」這個觀念我最後再來講，我先說說「改變對方」或是「改變自己」這件事情，在愛情裡面，到底是什麼樣的存在。

我能理解這位女性所講的，改變了對方，那就不是真正的他，那麼，這段愛也就不真實了。但事實卻是，我們所謂的改變，並不是改變對方的本性（本性本就難改），而是改變對方的作法，對愛的表達，甚至是對「相處」的理解。

妳不能要求一個小氣的人瞬間就變得慷慨，可是妳或許可以要求他講些好話。妳無法要求一個口拙的人立馬滿口甜言蜜語，可是妳或許可以希望他送點小東西。

某些生活習慣或是表達方式的小改變，就足以讓妳的愛情帳戶裡，多了些零頭，甚至搞不好是一大筆存款。這樣下來，你們之間才有可能有進有出。（雙關）

但，我著實認為「愛情存摺」這個比喻不算太恰當，畢竟提領與存入，似乎都需要某些實質動作，但是在愛情裡，太刻意的舉動，其實我並不覺得會產生愛的。

我認為，你們應該要打造一台產生愛情動能的機器，讓它自己發電，循環產生愛的能量，從妳身上到他身上，再從他身上到妳心底。

概念上和存摺類似，只不過，你們要自己去打磨這台機器該長成什麼樣？好比說，妳說什麼話的時候，他會接收到愛能（愛情能量），他做什麼事的時候，妳會接收到愛能？！

而所謂的「打造」這輛專屬於你們兩人的機器，意指，你們該隨時溝通，隨時形塑出一種只專屬於你們兩人的相處模式，而這個模式，會不斷地產生愛能，讓妳感受愛，讓他嘗到暖！

生生不息，彼此滋養！

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