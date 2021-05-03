▲分手後罵前任，接下來對你的日子也不會太好過！30歲後，自己的人生劇本就自己改寫！（圖／蔡侑霖提供）

蔡侑霖專欄／分手後罵前任，接下來對你的日子也不會太好過 30歲後的人生劇本自己改寫！

在轉速過快的城市裡，有時會被虛榮心所迷惑。更多時候的你，只想逃離一些人、一些回憶，及一些不值得提起的事物，你可以選擇沉浸於過去，也可以選擇讓走遠的人事物轉化為自省及成長的可能。

與情人分手，不是強迫自己硬著頭皮去放下一段情感，而是要徹底算了！

世界很小、生活圈更小，你能好好成就的，就是當個高情商的成年人，其餘的請留給他人自行打聽！

過了青春年華後，我們曾有愛過、恨過的日子，那些年懵懂地探索這世界時，或多或少談了幾段不怎樣的戀情，有的刻骨銘心、有的只是蜻蜓點水，有的不甚愉快地劃下句點。甚至，多得是孤單的人，總奢望藉由誰的體貼來彌補遺忘分手的不快樂，和哪個誰曾有的誓言。

不論是親朋好友或同事的介紹、朋友升級為情人角色，又抑是虛擬世界的社交關係成為戀人，從一開始的曖昧，到穩定交往，甚至都市傳說般的婚姻，我們都在找尋合適自己的人。關係中，單位由「我」轉換成複數的「我們」，中間得要花上許多時間及力氣經營情感。適者生存，誰又能在層層關卡裡，小心翼翼地過關斬將，所謂的「理想感情」是什麼？誰都說不準。

就算努力經營，最終的原因結果也可能三言兩語告終，如「感覺不對」、「兩人沒有未來」、「他無法給我安全感」。於是，一場在迷霧中的測試，兩個愛得如此小心的戀人，卻都擔心只在對方心上曇花一現。

要過喜劇或悲劇的日子？自己的人生劇本就自己改寫！

悲傷故事裡的主角們，往往不是過得不好、不有錢、不幸福，是總有不快樂的開場白。不要為自己的生活打消極的預防針，像是「我從小就很苦」、「我婆婆就是不喜歡我」、「老公都會外遇」，這些預防針充其量只是毒針，無助於人生。只有你讓自己的傷心不只是八點檔限定，請不要為自己撰寫消極的人生對白，人生的劇本本該只有你能為自己真實上演。

愛情中嚮往！三觀不合，不必強融

或許，每個人都帶著少許前任的樣子過日子，總會殘留一些氣味、想法，愛過的那些人及走過的人，可能成就我們現今的樣子。在和現任的日常相處中，兩人肯定各有地雷與眉角，必定存有隱性的導火線，兩人一同前進時，是否能給予關注、步伐能否一致，才是走得長遠的關鍵。

我們都想要完美的感情，我們都苛求。對的人，和自己得有有對話的默契，若三觀不謀而合，就更好了。離開舊愛後，你要放下前一段感情裡的猜忌及錯誤，平常心看待現今的對象，不然也是在愛裡找自己麻煩，重蹈覆轍的是你自己的戲碼。若對方給不了安全感，你也能給自己足夠的安全感。若兩人的三觀相合，主觀意識、自我價值觀相近，自然就有安全感。

正向看待每種相遇：走過「不對」，才有本事看清「對的人」

總有人反覆遇見「不對的人」，在愛裡鬼打牆。「愛無能」的初步症狀是害怕談感情，重症則是拒絕接納新對象，就怕麻煩到別人，也麻煩到自己。長到這年紀，若傷到對方太不體面，但也害怕讓自己繼續受傷，傷口痊癒得慢。若再次分手，又得要花上太多時間平復傷口及調適心情。

最美好的年紀，對愛、生命及新事物要懷抱期待及想像，不該恐懼地預設結局。

若未遇見，也並非是你不夠優秀或完美。現在的你，要活在當下、要及時行樂，做一些讓自己自在又開心的事。內心有一些黑暗面也沒關係，只要你誠實面對傷口，知道自己的缺失，肯定也明白自己有哪些值得被珍視的優點。傷口癒合後，你只會更珍惜此時此刻的擁有。我們都渴望穩定且未來性的情感，假設看不到，那也只是「尚未到來」的「未來」，活在當下，就也是及時行樂。在城市裡努力著，有時甚至太用力過生活的人，我們都是同一類人。世界總為我們帶來考驗，但也為帶來各種可能。卸下如烏雲般的防衛心、不安感，偶有雨天也沒關係，但迷霧散去時會看見好天氣。

愛情需要兩個人成就，失愛卻只要一個人的成全

因為痛過、愛過也恨過，才懂自己底線在哪裡，又如何保護自己。碰到相同課題時，懂得拿捏停損點，是愛裡的大智慧，絕不要坐以待斃、相信事情會有轉圜餘地。學會適度堅持，但放下後就不再回頭，這是甘心情願的人生成長。反之，如果已經沒有任何緣分，盡了力，就不須苦不堪言，只要「成全」就好。

剛開始，你可能放不開、捨不得對感情的投入，頓時被抽離與他的日常，渾身不自在。強制留下的感情只會讓你心力交瘁，強求的貌合神離不會快樂。

自省過後，領悟「真正放手」對於自己，才是能喘口氣的解脫。認真告訴自己，自己值得再次被愛，下一段愛情來臨時，也不再犯相同錯誤了。沒有在一起的緣分，就冷處理地放生，這是唯一的好方法。不必交惡、不盼望感情尚有轉圜餘地，你才是留了底線給自己。對方若不願和你相處，一同走向未來，這並非單方的選擇，而是對彼此好的決議，請不要再一廂情願，獨自努力的愛沒有意義。

沒必要遷就，不需要委屈，你配得上平等的愛情

有人天生過於貪癡，認為等待就有童話般結果，看著對方走遠仍頻繁回望，盼望感情仍有峰迴路轉的機會。當然，奮不顧身愛上一個人，是一種單純、認真執著的美好。能自在地抉擇一段感情，絲毫不委屈，肯定幸福。學會愛人及被愛的一路上，我們懂得如何把握，後來也明白如何放棄。沒必要和自己、對方過不去，緊握固執不放手。

到了這個年紀你更明白，「委屈求全」不是唯一的路。沒有結果的人，就讓他走向其他的未來，你朝著其他方向才能有空缺去盼望轉機。不能給出去的情感終將是「冷暖自知」的養分，下回愛情來的時候，可以放慢腳步，細心思量後再給出更好的自己，求得兩人都自在的關係。最好的愛，是一同成長，配合對方的步調，跳首有默契的和諧雙人舞，而不會失去自尊留下獨自一人的窮途末路。

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