三大綠茶婊耍心機的心態

曾經寫文章和大家分享《為什麼男人分辨不出狐狸精綠茶婊》，今天欣西亞就要進一步分析綠茶婊耍心機的心態。俗話說「知己知彼，百戰百勝」，想要有贏面，唯有了解敵軍洞察心機，才可能對症下藥，知道如何迎戰，最後旗開得勝。

一：愛裝弱、娃娃音，在男人面前總是手無縛雞之力

有些綠茶婊在一群女人之中展現她的頭好壯壯，但一到男人面前就立刻成了弱勢團體，肩不能挑，手不能提，走幾步路就頭暈目眩會昏倒，明明身高夠，卻突然無法搆到高處的東西，通通希望男生幫忙。她們不是真的弱，而是故意裝弱，其心態是想挑起男人天生的保護慾，無論是主動還是在要求下伸出援手，此時此刻，男人往往會覺得自己很有用而自我感覺良好，無形中成為她的工具人還樂此不疲。

二：喜愛和男人稱兄道弟，或當乾妹妹攀親認戚

這世界上確實有女生會這樣，也不是說男女間沒有純友誼，但有些綠茶婊，對於跟男人的關係，最常把「我們是哥兒們」掛在嘴上，而且還可能信誓旦旦強調「就算同睡一張床也不會出事」，但聽在一般女人耳中恐怕是越描越黑，她們的打扮大多中性，個性通常大喇喇，卻懂得在男人面前三不五時流露出女人該有的性徵，好比一鞠躬T恤下的長輩就出來say哈囉，或是一彎腰後面的丁字褲頭就走光，教旁人不注意都很難。另外，也有擅長攀親認戚做「乾妹妹」的，動不動就跟異性四海一家We are a family，她們對男人的心態是「進可攻退可守」，邊享受照顧邊搞曖昧，因為不是他的誰，一次還可以搞好幾個。另外就是可以堵住對方女友的嘴，當女友在意發火的時候，男人只要說「我只把她當弟弟、妹妹看，妳怎麼可以跟我的家人計較？」女友就GG惹。

三：酒量明明超好卻喜歡裝醉，主動送上門在所不惜

這個在夜店酒吧最容易見到，這種等級的女生不大算綠茶婊的範疇，因為她們穿著打扮不算清純，大多野艷性感。只不過明明酒量沒那麼差，卻對男人藉酒裝瘋，頻頻投懷送抱，一副自願被撿屍的模樣，希望別人能帶回家。她們多少看準男人「不吃白不吃」的心態，自己化身大賣場分發樣品的試吃員，但男人要是吃了，可得有「免錢往往最貴」的心理準備，吃了搞不好就必須負責到底，吞下肚也許就被敲竹槓遇上仙人跳，非要上一次當才學一次乖，這樣的綠茶婊根本是詐騙集團。

對付上述綠茶婊的方式就是盡快遠離，她們演出精湛那是她們的事，我們靜靜看戲當乖寶寶最好。不過，如果她們侵門踏戶把歪腦筋動到咱們男人身上，那該如何是好？是要和她直球對決還是暗中較勁？欣西亞奉勸各位：與其把心思花在對付綠茶婊身上，倒不如將精力投資在經營妳和男人的兩性關係，假使他是萬人迷，砍了這個綠茶，外頭恐怕還有千千萬萬的婊要應付，說穿了：止得了一時，止不了一世。請將重心放在建築你們的愛情，當彼此的堡壘夠堅定，那外來的敵人都不是問題了。

網路藝人欣西亞和shane

欣西亞粉絲專頁

敬請支持欣西亞2020新書

《我要的歡愉你該懂！欣西亞兩性大膽說》一起Make Love Sexy！

【看更多請到博客來】