就算另一半是媽寶也有值得肯定之處　鄧惠文：相處要「敢於表達情感」

《鄧一個人咖啡》開放粉絲提問！鄧惠文醫師與《姊妹淘》兩性作家海苔熊，為大家解析「沒安全感」到底是不是自己的問題？身為感性人該如何在理性世界裡生存？如何面對把原生家庭的創傷帶入婚姻的另一半？鄧醫師提醒，所有的相處都應該要「敢於表達情感」，但要注意對方的反應。情感問題是這段關係中的兩個人，你、我以及我們都該共同思考的！

當被另一半說「你沒安全感是你自己要想辦法，不關我的事」，海苔熊拆分三部分說明：可能跟你自己過去的經驗、現在的伴侶、以及跟你們怎麼經營這段關係有關。海苔熊表示研究發現，對於安全感較有效果的處理方法是，跟對方討論當我告訴你，你都不在意我的時候，我希望你說什麼？兩人試著一起找出能讓對方感覺有安全感的做法。

鄧醫師也贊同地表示，就算只是傳個抱抱貼圖、傳遞這樣的訊號，或許不見得有辦法消滅童年以來、一路累積的沒安全感黑洞，可是至少對方有尊重你這個需求，雖然一時找不到好方法徹底解決沒安全感這件事，但「讓對方感受到你有需要我的時候，我會在意！」很重要。

遇到另一半被原生家庭影響，海苔熊建議可以試著觀察「他沒有被影響的地方是什麼」？曾有研究指出，如果都把焦點放在比較黑暗、錯誤的地方，你會一直放大這件事。要如何讓他開始跟你的關係有一點改變呢？拿手電筒照亮他其實做得不錯的地方，譬如他雖然說話很刺、但行為其實很體貼，一次、兩次，放大、強調，對方也會感受「好像我也沒那麼糟」，並活出你和他之間新的關係的預言。海苔熊貼心提醒，即便是心理專家遇到這樣的對象，也會是很長的路途。

鄧醫師說明，當對方的狀態令你不舒服，可以思考對方跟你結合是希望跟你的關係中，能發揮他理想中的部分，你其實扮演著可以幫對方變好的角色，可是過程非常辛苦。她也提醒，對方可能一開始不知道怎麼使用你的好，會貶低你、開始有爭執，建議自己要先穩住、挺住。你與對方越不一樣的地方，很可能就是對方越是期待的，「想要你幫他改變他的人生的地方」。譬如對方會貶低你「幹嘛一天到晚講浪漫，日子不用過喔」，但你要聽懂這個貶低裡面他的焦慮和呼求！

針對粉絲馬上響應「如果另一半是媽寶，我還要照顧他嗎？」鄧醫師提醒，媽寶只能忠於一個媽媽，所以你不能當他的媽媽，要教他獨立。不要罵媽寶「幹嘛你媽叫你幹嘛就幹嘛」，會成為對方想逃離的另一個媽媽。對待媽寶要肯定他對媽媽的愛，慢慢讓對方覺得除了媽媽還可以愛很多人。

更有忠實粉絲看了突破理性VS感性的溝通盲點 《鄧一個人咖啡》助你讀懂對方的心提問，當周遭大部分是理性人，很難接受非邏輯／對錯以外的想法，感性人如何在理性世界裡生存？

鄧醫師澄清，其實有時候是「注重情感」，理性的人有時候很感性，譬如像海苔熊這樣邏輯分析很好的人，是連人的情感都會sence到，也很敏銳，並不是理性的人就不感性，而是你習慣去談邏輯的部分、還是你習慣去回應情感的語言。

她也建議不要再把情感包裝成道理，因為硬是包裝都只是似是而非。對方不聽，可能是因為「你的情感帶給他某種回應的壓力」。鄧醫師坦承，自己也是花了一番功夫敢於表達情感，她建議大家還是要好好講情感，但要注意對方的反應。不只清楚表達自己的心意，可能也要清楚讓對方知道，怎樣你會滿意。