學校不會教、老闆也不會跟你說！三個職場暗黑秘密

一個朋友在大學的多媒體相關科系任教，他感嘆不少學生畢業後在工作碰到瓶頸，回頭向他求救訴苦。其中多數都是在找到工作後遇到不合的上司、或跟老鳥同事相處不來而黯然辭職，朋友說這些學生在校時其實表現都不錯，軟體運用熟練，專題也做得好，怎麼出社會後如此不順？反而是有些在校時表現平平的學生，都順利地找到好工作。

很多年輕人包括當年的我，總以為在職場工作最重要的是「做事」，把本職技能學好做滿最重要，直到中年後我才發現，其實在職場只會「把事做好」將成為永遠的工具人，甚至淪為永遠的救火隊，好康總是輪不到你。而且現在是個汰舊換新快速的時代，今天吃香的專業技能，過了三、五年後很可能被其它更新的技術取代，又或者因為學習門檻太低，會的人越來越多導致薪水拉不上去，例如10幾年前會剪接、後製軟體的人不多，但後來隨著軟體越做越親民，硬體門檻越來越低，加上自媒體盛行，現在連國高中生都能用App自己剪接影片，所以具備相關技能只是入行的最最基本款，除非擁有很多知名的作品，否則光是會軟體，並不會為你帶來多少加分。

還記得當年，我總是因為自己提的企劃案是部門當中最少被客戶打槍的而暗自竊喜驕傲，加上認為主管專業完全不行，只會抱老闆大腿，所以平常對主管有點愛理不理，講難聽一點就是恃才傲物，當一個由我擔任主企劃的重大專案結束時，所有人都論功行賞加薪50％，唯有我的薪水原地不動，主管給出的理由則是『缺乏團隊精神』以及『在公司資歷尚淺』。可以說那位主管心胸狹窄，但當權力掌握在別人手上之時，你只能是被動的一方，要嘛接受、要嘛走人。

講了前面這麼一大串，我想跟各位分享以下幾點學校不會教、老闆也不會跟你說的幾點職場暗黑秘密：

一、會做人比會做事重要

年輕的時候我們總把目標放在求表現上面，卻不知道在職場當中最重要的其實是「做人」而非「做事」。很多年輕人包括以前的我自己，一聽到「做人」兩個字就翻白眼，總覺得那就是耍心機，我要跟各位說沒有錯，在職場若是你一點都沒有心機，每天只想做好自己的份內工作，獨來獨往過一天，三五年後就會發現升上去的總是那些程度不如你，但很懂人際連結的人，然後沒有心機的，還是只能吃悶虧。

老闆主管也是人，是人就會有喜怒哀樂與偏好，那種英明理智、不受個人情緒左右的主管只佔很少數，我出社會20年到現在也只碰過二位，更多時候比起能力值，老闆更看重的是態度，而所謂的態度說來籠統，其實指的就是你願不願意多做一些額外的工作，大家都討厭晚下班，但為什麼那麼多人沒事找事加班給老闆看，原因就在這裡。

尤其對中小企業來說，老闆真的不需要專業程度那麼高的人，例如10幾20人的小公司，有十年經驗的會計跟三年經驗的會計，對老闆來說沒有太大差別，所以一個每天很快把帳做完、準時下班，平常不跟別人往來的十年會計，跟另一個除了自己工作之外，還願意幫忙主管帶午餐、幫老闆留意個人投資漲跌的三年會計，老闆更喜歡後者並不意外，因為他們才是老闆或主管心目當中CP值高的員工。

二、上班的第一天，就該想好下一份出路

很多老闆或企業家會說只要努力必然有回饋，但除非有書面約定，否則我個人是不會太認真看待。回饋的前提首先必須是企業要有足夠的營利，營利除了員工努力之外，還牽涉到大環境的興衰、產品競爭力等等，這些都不是基層員工能掌握的。而且某些行業因為屬性，比起有點年紀的中年人會更偏愛雇用年輕人，例如行銷廣告業、網路軟體業等等，如果身處這種高變動性的產業，最好能進入知名公司，或至少爬上主管位，光有年資在這樣產業並沒有太多用處，反而可能會被認為思維老舊、跟不上創新等等，因此公司的招牌或主管的title，至少能幫助你重新求職時加分，而且身在知名公司或主管，本來就有機會擁有更多資源。

想好出路並不是指不要認真工作，而是不要因為有了工作就被溫水煮青蛙，缺乏危機意識，在這個變動的時代，沒有什麼是永恆的，愛情如是，工作亦如是，不妨時常自問：如果今天成了下一個裁員名單，什麼是我的競爭力？有哪些關係是可以幫助我的？遇到被交辦不擅長的工作，也別馬上就想著埋怨或推託，而是可以先考量這份差事對自己的人脈、能見度或專業有沒有幫助。

三、別跟同事一起抱怨主管

這點很多人知道卻很難辦到，尤其老闆或主管幹了令人傻眼的大事後，不馬上靠北一下真的很難抒發，但若遇到別有用心的人，把你情緒抒發的話語散播出去，然後傳到老闆與主管的耳中就變成拿刀捅自己，你認為大家有革命情感，同事不可能出賣你，或許同事沒有惡意，但盡量不要考驗人性。

另外抱怨久了，其實會發現只會怨念越來越深，對解決問題並沒有幫助，除非你們願意集結起來正面對抗主管，不然老是罵爛人也只能說明對方就是爛人，不能改變爛人存在的事實，既然生活已經很苦，又何苦彼此傳遞負能量呢？

如果還是真的想發洩，至少對事不對人，這樣話就算傳出去也不會太過火，另外請絕對避免用Line跟同事一起罵公司、罵老闆，會被截圖的東西就等於公諸於世啊～搞不好被傳遍公司一圈，你都還不知道你罵老闆的精彩詞彙已經連清潔阿姨都看過了～

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