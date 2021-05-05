婚姻與家庭讓你壓力太大？四點舒緩情緒：偶爾當個不完美的媽媽也無所謂

幻滅感讓你覺得婚姻好累？只有步入婚姻的人才能明瞭，婚姻人生絕對不像童話故事，所有的種種很真實、很無奈，也無法隨心所欲。

在自己瀕臨崩潰的邊緣時，你還得為了孩子著想，還得為了工作為了家庭忙碌，這些一切的一切都讓你很厭煩，尤其是早已看不順眼的另一半，比孩子還幼稚的男人，出門反而讓你覺得輕鬆，這樣的生活你還得過多久？

如果看到以上這些狀況，你都心有戚戚焉，那麼你得了婚姻壓力症候群，表面上看起來你還算正常，但內心早已崩潰不已，再忍下去不是離婚就是大爆發，這些壓力到底要如何舒緩？

婚姻壓力造成的影響，其實比你想像的嚴重，譬如會影響到你每天的心情、你的身體以及失眠等等症狀，從前你認為家是安全的避風港，如今你覺得回到家就讓你感受到壓力，沒有任何可以喘息的空間。早上我看了有張女藝人分享的圖，上面寫著你不是你、我不是我，每個人有不同的角度，本來看事情的角度就不同，看完真的有所領悟，男人和女人的生理不同、心理也不同，說是溝通但更多來說是需要理解，如果無法和另一半有所理解，常常就會產生壓力和憂鬱的狀況。

你需要以下幾點來緩解憂鬱

一、給自己安排個假期：

這個假期沒有孩子也沒有老公，就你自己一個，很多時候人待在本來的環境是無法有所領悟的，當你離開這樣的環境才會有比較多的思考空間，也能夠在這樣的婚姻狀況下喘息。

二、安排規律的運動時間：

做運動可以改善心情，還有讓自己的身體和心情感覺變好，韓劇如蝶翩翩裡的爺爺說，人生只有一次，不是兩次，你需要為了自己做自己喜歡做的事情，那麼就從改善自己的心情開始吧！

三、把感覺找回來：

試著想想當初你為什麼答應步入婚姻？我覺得這個問題很重要，結婚久了很多人都會忘卻自己當初想結婚的原因，日子過久了當然會對另一半有所不開心，當初想想結婚的原因，或許也是因為對方有一些地方吸引你，你才會想要在一起，這些地方沒有不見，只是對方的缺點蓋過了優點而已，這是一段人生的考驗，通過之後才能更理解對方。

四、愛不完美的自己：

女人在面對家庭總是容易給自己很大的壓力，孩子沒有教育好就責怪自己、孩子生病第一時間就自責，然而卻忘了沒有一百分的媽媽，要接受不完美的自己，偶爾當個不完美的媽媽也無所謂。給自己太大的壓力，反而會讓周遭的人感受到壓力。

每個人面對壓力都會有不同的方式，然而緩解壓力的方式真的只有這幾項，聽聽音樂、轉移注意力，讓自己擁有屬於自己的時間和空間真的很重要，這樣不是不愛孩子，而是為了讓你重新有動力，好好守護你的家庭。

在婚姻生活中，你的感受很重要，不要隨便就忽視自己的感受！

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