▲喜歡下雨、喜歡在心裡自言自語。經歷過愛與不愛，還是願意期待幸福的到來。（圖／shutterstock）

經歷過那麼多的愛與不愛，你仍相信幸福總會到來

喜歡下雨、喜歡在心裡自言自語。

隔著窗戶看，看雨水在路燈下透著光，線條更加明顯，有種更加豪邁豐沛的錯覺；隔著窗戶聽，聽雨聲在外頭忽大忽小，滴落在不同人家的遮雨棚上，發出或是低沉或是輕巧的咚咚聲響。

落地窗前被一整排的植物給占滿，最近的天氣總是陰晴難料，有些對於環境較為敏感的盆栽也就垂下了葉片，看起來鬱鬱寡歡的在期待著那陽光明媚的日子。

快近中午了，我卻仍慵懶地捲縮在棉被裡，姿勢就像是一隻被燙熟的蝦子般，

腦子裡想的是最近幾天發生的事情，其實都沒什麼重要，只是嘗試對著生活溫習，要自己別什麼都忘記。近幾年的記憶力殘忍的退化著，又或者是年歲的累積，大腦已經學會了篩選重要資訊，總之許多瑣事都很難記起。

日子都是怎麼過來的，總是在浪費呢？還是已經很努力了？

我日以繼夜的自答自問著。

那些傷痛的、快樂的、平淡的，

在記憶中分崩離析之後，窗外的風一吹來，就將它們吹散了。

什麼好像都很重要，又好像什麼都不算什麼，一下子就被我們忘了。

於是這幾年，有好幾對我以為他們永遠都不會分手的朋友們都分手了，然後那些從沒想過的、進度總是落後的，卻也有好幾個都結了婚，甚至孩子都出生了。

從前你覺得他們會大有所為的，現在也只是平平穩穩的過日子，說到底你覺得沒什麼潛力的，結果亮出年薪就是讓你望塵莫及。

所以人生大概就是這樣，

一直覺得不可能的其實都有可能，

一直覺得可能的最後也沒留下什麼。

我們會留下什麼呢？

在歲月裡迷惘，是我擅長做的，有時苦多過於笑，就會時常忘了，忘了永遠都要對生命抱持一些希望，即便聽起來有些荒唐或是可笑，但是偶而讓思緒放逐、做些美好的夢，也算是有益身心健康吧。

就像是在經歷過那麼多的愛與不愛、妥協和委屈，後來的我們雖然心裡有傷，眼眶有淚，但仍願意一次又一次的期許幸福總有天會和自己相知相惜，我們仍有這樣美好的夢。

獨處的時候，喜歡下雨，

海子的詩篇《我請求：雨》有一段是這樣寫的：

「雨是一生錯過，雨是悲歡離合。」

在雨中我們總算被洗刷去偽裝而展現真實的自我，

在雨中如果有一個人可以想念，那就好了。

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