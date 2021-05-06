總是被愛沖昏頭一味的付出？避免「淪為工具人」的3個關鍵心法

▲說清楚的「你情我願」不是欺騙，故意表現曖昧才是情感上的利用。(圖／shutterstock）

人與人相處，別說是相互利用，至少是相互支援協助。然而，我們也常看到不分男女的，在兩性關係之中有些人特別愛以自身優勢佔盡對方便宜。利用別人對自己的好感與愛，索取更多不求回報的付出。看多了社會上恐怖情人的案例，我是個對待異性追求很謹慎的人，當我不確定我能給予對方什麼樣的回應時，我不會收受太貴重的禮物，也不會要求對方有超出朋友範圍的付出。我認為說清楚的「你情我願」不是欺騙，故意表現曖昧來收取好處才是情感上的利用。

為何有些人愛把別人當作工具人呢？我認為這樣的男女應該有某種程度的自我感覺良好。在兩性關係中站在一個自視甚高的位子，自認自己條件不錯，所以理應享受別人的討好與付出。你請我吃飯是應該的，開車接送我是你的榮幸；妳自己要送上門來的，我只是被動接受讓妳開心而已。因為曾經利用了別人也沒有受到什麼懲罰，所以就不認為自己的行為有什麼可恥。

然而，經常被當作工具人或許不全是對象的問題，而是你在感情之中有許多盲點。想要避免自己淪為工具人，先得有以下3個關鍵心法與正確認知。

1、不要以為付出就必能得到情感上的回報。

愛情雖然需要付出，但也可能對方對你就是毫無心動的感覺。你以為掏心掏肺就能得到好的結果，但往往付出到最後卻被視為理所當然不被珍惜。

2、不要以現實具體的好處去換取情感回應。

不要有那種「我給妳什麼、為妳做什麼，妳能不能陪我約會」這種交易的想法。一旦你自己賦予了關係交易的想法，就開啟了任對方予取予求的開關。

3、當發現被利用的時候要懂得面對及停損。

當發現對方只是在利用你，要求你在情感、金錢或勞務的付出，卻沒有任何感恩，甚至不可能對你有情感上的回應時，你要面對事實並停損，不自欺欺人。

無論男女，都可能因為被愛沖昏頭而不小心淪為對方的工具人，但愛情應該是禮尚往來的互動，互有付出與獲得。如果你總是淪為別人的工具人，或許在愛情裡有某些盲點而不自知。太過卑微並不會換取對方的尊重，一片真心最後仍然可能被糟蹋。永遠記得，你要創造的並非只是讓對方依賴的安全感，而是一個足以讓對方愛上的特質和價值，工具人是可以被取代的，無可取代的才是愛！

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