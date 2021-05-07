我們都遇過！《當男人戀愛時》幼稚、愛面子，但對妳真心誠意的男人

▲邱澤在《當男人戀愛時》裡飾演幼稚、愛面子，但對許瑋甯真心誠意的男人，我們都遇過！（圖／金盞花大影業提供）

「我第一次看到妳，我就喜歡妳了，妳很兇。」

阿成（邱澤 飾）是靠討債維生的流氓，某次到醫院向一位病人追討債務時，意外碰見了債務人的女兒浩婷（許瑋甯 飾），第一次見面阿成就墜入了愛河，隨即對浩婷展開熱烈的追求。

《當男人戀愛時》改編自 2014 年韓國電影《不標準情人》，由《浪子回頭》、《浪流連》、《這款自作多情》（浪子宇宙三部曲）MV 導演殷振豪所執導，令人動容的台式浪漫，讓電影上映 9 天票房即破億。

以下有深入劇情，請看過電影的朋友再一起複習那份催淚揪心的共鳴

電影敘事大致上可以分成兩個部分，前半段是喜劇式的熱戀期，男孩在用笨拙但真誠的方式追愛，後半段則描寫現實的摧殘，男人自覺能力不足，卻盡可能想給所愛的人幸福。

當男孩戀愛時：用笨拙的方式說我愛妳

就像調皮的小男孩喜歡坐在隔壁的乖乖小女生，阿成和浩婷的愛情故事也是這麼童趣可愛。

為了和浩婷有更多的相處機會，阿成偷了姪女的彩虹筆，畫了一份合約，向浩婷提出了和他吃飯約會，就能抵銷她的債務的主意。一開始浩婷只覺得這流氓無理取鬧，不想搭理他，為了還債勉強和阿成出去，但每次約會都擺著一個臭臉。

然而，阿成真心、善意的行為，卻慢慢軟化了浩婷心防，尤其是當自己父親過世時，阿成對葬禮的事宜親力親為，給了孤獨無援的浩婷非常大的安慰。

平常耀武揚威的大男人，在碰到愛情時，其實就像個小男孩，渴望喜歡的人的關注和愛，他表達愛的方式也許很簡單、直接且愚蠢，常常跟在你身後趴趴走、帶妳去吃好料、請妳和妳的同事喝飲料、在妳忙不過來時代替妳照顧生病的爸爸，但這些行為卻呈現出了愛情最純粹，也是最美的樣子。

很多人說愛情很難，也許是我們自己把它變難了。當浩婷問阿成為什麼喜歡她時，阿成回答：「你就腿長啦，香香的。」也許愛情的本質就是這麼的簡單。

當男人戀愛時： 用固執的方式來保護妳

假如我年少有為不自卑

懂得什麼是珍貴

那些美夢

沒给妳 我一生有愧

用李榮浩的《年少有為》這首歌來形容阿成的心境，很是貼切。阿成有著男孩的童心，卻也有男人的「好面子」，在浩婷表達出自己將來想開飲料店的夢想之後，阿成把她的夢想視為自己的責任，甚至鋌而走險，想用兩人僅有的存款，靠旁門左道贏得大筆金錢，不料卻被算計，賠光了兩人所有的積蓄。

對自己感到很生氣的阿成，故意說了些激怒浩婷的話，來結束這段感情，「也許妳離我遠一點，會過得比較好。」阿成絕望地這樣想著。

在阿成得知自己得了絕症後，決定在所剩不多的歲月裡，為浩婷拚個美好的生活。除了以極端的方式要回了當初失去的積蓄，他也對自己的爸爸提出了這樣的請求：「我不在的時候，你做她阿爸好不好？」不想讓失去家人、愛人的浩婷孤孤單單地生活。

所有的疲憊、不安和悲傷，阿成都一個人扛著，也許這只有男人才會懂的浪漫吧，只想看到女生快快樂樂的，所有黑暗的、骯髒的、辛苦的都交給自己來扛就好。

《當男人戀愛時》之所以令人感動，其中一個原因應該是阿成讓很多女生回想起某位幼稚但真誠的戀人，現在回想起來，對方的很多行為都很愚蠢，甚至令人感到生氣，卻有著最純粹的真心，這正是愛情中最難能可貴的部分。

文／Tien

本文出自VidaOrange生活報橘

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