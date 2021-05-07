戀前試愛！確認穩交前，5個你應該跟曖昧對象一起去的地方

厭倦了「吃飯＋看電影」這項老套又千篇一律的約會行程？若現下你身邊有一位讓你動心，且對方恰好也對你有好感的曖昧對象，不想每次約會都流於一種無聊的制式行程。以下五個約會地點，提供給你參考，藉由不同場合的情境催化，讓你有機會看見對方更多真實的相處互動。

#1.一起去吃個吃到飽＞＞從飲食習慣一窺真實性格

約會相約「吃到飽」，或許你會質疑適合嗎？這裡說的當然不是第一次約會，而是見面約會幾次後，如遇到一些特殊節日，可以作為應景慶祝。

想從飲食習慣稍稍一窺對方的真實性格，不妨可以約曖昧對象去吃到飽餐廳。由於吃到飽價位有高有低，從你們討論餐廳過程中，大致便能稍稍理解對方的用錢觀念，是偏好昂貴精緻至上的高級餐廳，還是高C/P的親民餐館；再來，在用餐過程中，對服務生的態度、挑選食物的偏好、是否會拿取過多卻吃不完、會想吃回本還是淺嚐即可，這些飲食習慣沒有所謂的對錯，只有跟你合不合拍、適不適合，藉由一起去吃到飽，都能讓你有機會看見他在吃飯這件事上的真實喜好。

#2.書店、美術館、博物館、展覽＞＞探索雙方的興趣嗜好

有別於剛開始約會時，總是約吃飯跟看電影這類經典套裝約會行程。隨著見面次數漸增，則建議可以將約會地點從餐廳轉往書店、美術館、博物館、展覽⋯⋯等室內的遊覽活動，不同於吃飯對坐只能倚靠對話互動，難免會擔心聊到沒話題的窘境，這類有實際佈展品的室內約會，除了能夠探索雙方平時的興趣嗜好外，也能幫你們創造出更多聊天素材。

#3.遊樂園、動物園、外出踏青走走＞＞創造美好回憶與共同話題

剛開始約會，難免會想多花點時間坐下來跟對方好好聊天認識彼此，但隨著約會次數漸增，不妨可以把約會地點從室內轉往戶外，如果天氣允許，像是到遊樂園、動物園或是安排郊區小旅行⋯⋯這類需要適度走動的約會行程。從中，可以稍稍了解對方是否喜歡走路、外出走走的類型；另外，由於遊樂園、動物園、老街⋯⋯等觀光勝地，本身就備有景點與設施，約會起來也同時不用怕無聊或沒事做。

#4.一起相約去運動揮灑汗水＞＞看見對象不同面向的展現

如果你倆已認識一段時日，對彼此的興趣嗜好已有一定的掌握與熟悉，此時，則建議可以藉由討論，找到雙方都有興趣的運動活動，像是外出騎腳踏車、爬山、潛水衝浪、跑步、健身、羽球、跳舞、運動團課⋯⋯等能一起揮灑汗水的活動，只要雙方都對此活動有興趣且不排斥，便能從這類運動約會過程中，看見對方有別以往靜態聊天的面向。

#5.一起去逛大賣場、家具行＞＞對未來生活的想像

倘若你們的認識與交流已屆穩交邊緣，不妨可以相約逛大賣場或家具行這類帶有點「未來生活想像」的約會地點。從對方對日用品的選擇、居家陳設的風格偏好、零嘴食材的好惡喜好，便能讓你們對未來的生活有更多的想像空間，也從這些日常柴米油鹽醬醋茶小事中，看見對方平時究竟重視哪些生活細節。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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