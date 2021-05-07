作家H：男友和同事越南出遊失聯！誆說手機掉水裡沒有合照　是不是偷吃了？

▲一直是蠻信任他，但最近他的一次出遊讓我開始懷疑他背著我偷吃。（圖／shutterstock）

H你好，我常在《新聞挖挖哇》上聽到你的評論，時常能提供不同的看法。

最近有感情上的疑慮跟沮喪，可否請你聽聽然後分享看法？我男友在越南工作，疫情的關係他無法回來、我也無法過去看他，一直是蠻信任他，但最近他的一次出遊讓我開始懷疑他背著我偷吃。

他說要跟前同事3～4位出遊二天，出發前就開始跟我說他的手機快不行了，要我有急事可打電話（他有台灣跟越南二支門號），到了當地後傳了照片給我，但照片裡只有他，傳完之後就失聯了，到了隔天晚上才又出現，傳訊息說他的手機滑掉到沙灘進水了。

當下我是一口便咬定他是去偷情，當然他也是否認，我便要求他證明給我看，他一直沒提出來。只說他沒有偷情，想問問這種情況要提出證明很難嗎？可以跟我分享你的看法嗎？謝謝⋯⋯（一直在腦海裡不停反覆想著想到失眠頭痛）

H這樣說

我的看法很簡單呀！如果是和前同事們出遊，就算妳男朋友的手機出現問題了，那麼其他三四個人的手機，不可能同時都掉進水裡了吧！隨便舉個幾張照片出來都足以證實他的真實性。

再者，說謊的人的一種特性，那就是：不說謊，但也不呈現全貌。

如果他的回答，是像妳字面上所寫：說他，沒有偷情⋯⋯那麼這個回答，就相當有意思了。因為妳問的是有沒有偷情，他回答沒有偷情，但如果沒有否認其他選項，包括像是：有沒有偷吃？有沒有和女人約會？有沒有和其他女人同床過夜等其他也不是正當行為的選項，這就表示，他很有可能做了虧心事，只不過那件事情，剛好可以閃過妳的問題「有沒有偷情」這一點而已。並不代表，他沒有做了某些他不好說出口的事。

然而這事情追根究底，我想妳還是得要思考，妳到底能否接受，妳的男人因為妳不在身邊，而他必須解決生理需求，或者妳能否接受他解決這件事情的觀念。畢竟從他的描述裡面聽起來，這個所謂的出遊，就算不是偷情，也肯定有些問題，而這問題不外乎是男人的需求面。在疫情肆虐，一大堆情侶或是夫妻因此而造成遠距離戀情的現代，願意替另一半著想，又或者重新思考自己對這種事情的接受度，反而有助於幫助你們兩人是否可以走得長久，這是價值觀的考驗，也是一種溝通能力的測試。

如果男人在外真的想要解決自己這方面的需求，而他又難以啟齒，但他心裡卻依舊篤定是愛妳的話，妳能否接受這樣的做法，睜一隻眼，閉一隻眼呢？又或者，妳確定自己無法接受這種模式的話，其實這個出遊的描述，就足以讓妳直接採取分開的手段了唷！

祝福妳！

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