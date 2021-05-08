「愛放閃、掛穩交」其實反而沒那麼幸福？！越會放閃的情侶其實越容易分手？

當你單身已久，好不容易尋覓到一個良人讓你終於脫離單身，此時難免會想在社群掛個穩交昭告天下，或是放個閃照跟親朋好友分享喜悅。但當你發現，你的社群版面只剩下曬女友文跟放閃照洗版面，或許你該問問，你的幸福與甜蜜，真有需要時時刻刻跟大家報備告知嗎？

#1.總愛在社群曬恩愛的人，其實是一種不安全感作祟！

越焦慮越需要相愛的證據，來安撫自己對這段關係的不安全感，像是出遊狂發甜蜜合照放閃眾人，生日或情人節翻拍對方的禮品討羨慕，轉發且標註對方在限時動態或貼文正名身分，這些看似只是單純分享生活日常的片段，但其實深層的意涵是，你需要藉由告知大眾你活得很幸福，來證明你現在真的很快樂。

但現實是，倘若你真心感到此刻正被幸福圍繞著，那貼不貼照、發不發文，其實一點也不影響你們現下的感情。倘若你須藉由在社群軟體上放閃展示你的幸福，才能確認那份愛確實存在，那很可能，你得要去正視你是否已經被不安全感狹持了！

#2.FB掛「穩交」就真的代表能一直穩定交往下去？

在確認關係這件事上，除了雙方口頭上的認定外，許多人看待社群軟體上的「官宣」掛穩交，也跟口頭承諾般同等重視。對於喜放閃的情侶而言，這是一種昭告天下「你是我的」的甜蜜宣言。

但過分重視「掛穩交」這件事，背後其實隱藏著一種對愛的遲疑與不安的情緒夾雜：一是期待被對方已對外宣示的行為正式認可；二是想藉由官方認證，來降低其他情敵騷擾，或讓可能的對象自行打退堂鼓。但無論是前者或後者，其實或多或少，這心態都可說是源自於內心的不安全感作祟。

唯有對自己有足夠自信，相信自己夠好、夠值得被愛時，掛不掛穩交其實也就一點也不重要。重點是，你早已深刻明瞭對方是愛你的，那更無須證明，因為你內心早已十分確信且明白。

#3.真的幸福快樂，你根本連發放閃文的時間都沒空！

越需要藉由曬恩愛證明兩人仍舊處於幸福狀態的伴侶，其實很多時候，那是一種內在的自欺欺人，想維持著雙方仍舊很幸福的假象。但很可能，內心早已發現這段關係已變質或有裂痕，卻想藉由這類自我催眠，假裝這段戀情仍然沒有問題；但赤裸的事實是，倘若真的甜蜜又幸福，你們根本懶得發文貼圖昭告天下，因為此刻的你，應該正忙著跟另一半膩在一起約會耍浪漫，何來閒暇空檔給你慢慢修圖發文呢！

#4.越愛放閃照的情侶，其實反而越容易分手！

想了解為何愛放閃照的戀人，反而容易分手？前提就得先釐清情侶放閃照的背後動機：一是，很可能出自於這段關係仍處於不穩定的狀態，需藉由放閃來消除內心的不安全感，撫慰自己的心；二則是，想藉由對外宣示，消除自我對感情、對伴侶的搖擺疑慮，降低內心焦慮感。以上兩種因擔心戀情不穩或怕感情淡掉，而出現的報復性放閃的行為，其實對於戀情並無實質助益，反而更加凸顯出這段關係的易碎與不穩定。

在此建議，與其花時間在社群上經營一個幸福的形象，倒不如，好好正視你倆的關係，找出這段關係讓你深感疑慮及不安全感之處，好好溝通，才能讓關係穩定穩健地走下去。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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