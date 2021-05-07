另一半總是什麼都不說！鄧惠文點破：其實他是「弱」了，你卻解讀成「強勢」

你會覺得自己的另一半總是不表達，是真的不愛你嗎？《鄧一個人咖啡》在今（7日）播出的節目中，邀請到了「愛溝通卻也會變成悶葫蘆」的作家H，來與鄧醫師一起討論為什麼我的另一半很容易變成悶葫蘆？H敞開內心直言「當自己被另一半無意地傷害到自尊，或被挑起心中的不安感就會開始悶住」。

H表示，當許多男性心裡比較脆弱的那部分，不小心被踩到了但又「不好意思」說出來時，就會開始把自己悶住，一旦自己不穩定的自尊無意地被說出來，會覺得那是「丟臉的」，因此不會表達自己的情緒。

鄧醫師提到，當另一半不了解他心裡悶的是什麼時，會忽略了一開始「悶」的原因到底為何？就開始進行一連串對對方錯誤的解讀：「情緒超不穩定的」、「EQ很差欸」等等⋯⋯，如果你認為你的另一半有事不講時，先不要強逼他跟你溝通，因為人受傷後其實是沒辦法溝通的。

例如說男性在自尊受傷時會很難跟你說「我受傷了」，越是軟弱、越是受傷時就越是會隱藏，其實他是「弱」了，但你把他解讀成「強勢」，就會開始用不對的方式去轟炸他。其實遇到這個狀況時，你可以想想，你一直懷疑不愛你的另一半，是不是正在獨自檢視著傷口？

尤其「當自己已經在不開心時，被另一半直接拆穿，會感覺更生氣」，Ｈ分享了自己的經驗並表示，其實重點不在於被拆穿，而是在於被拆穿後是怎麼被「解讀」的。鄧醫師點出，當對方已經因為自尊心受損變成悶葫蘆時，你就不能要人家一定要承認他在不高興，如果有愛的話，你必須要能護航他繞過，到達愛的彼岸。

鄧醫師說明，榮格心理學將人分成兩大類，一種比較內斂，當心中開始有騷動、不安出現時，就會把心裡的門關上，稱為「內傾」；另一種是當內心出現騷動、不確定性時則會把門打開，與人確定、分享及消化，稱為「外傾」。兩者的差別在於遇到問題、壓力時，會不會與人連結關係。為讓大家能更清楚判讀關係的問題，她列舉三個典型的測驗問題：

1、如果你去參加一個聚會，遇到很多不認識的人時，會不會好奇這些人是做什麼的，想要跟每個人聊聊？

2、當你心情不好時會關機還是翻通訊錄找人？

3、你會不會很在意現在的潮流？

鄧醫師建議大家可以初步判斷，如果你的伴侶是內傾型，當他關起門的時候，不要強迫將門撞開，避免自己受傷，也避免被敲開的門會造成裂縫，導致下次可能會藏更深。

在一段感情中，想要去溝通固然重要，但摸清對方的底後再去討論，才不會讓彼此都受傷，也可以避免毀掉一段很好的感情。Ｈ也說道，自己曾經因為溝通問題而失去一段很可惜的感情。先克服自己心中既有的「溝通是王道、不溝通才是理虧」這個觀念，讓關係不要變成僵化，互相照顧對方的情緒、尊重彼此，讓兩個人的關係才能夠保持平衡。

節目的最後，鄧醫師點破了讓兩個人關係變親近的秘訣：「關心他的歷史」，了解對方的成長過程、經歷之後，你對於他今天為什麼會變成這樣？就不會帶有這麼強烈的批判、厭惡，同理跟理解才會出現，而自己也不會總是卡在「救贖者」的角色，去認為自己在這段感情中很累。